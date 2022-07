Le FC Barcelone en a ras le bol de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a une liste d'indésirables longue comme le bras. Joan Laporta et ses équipes espèrent d'ailleurs récupérer plus de 150 millions d'euros en vendant cet été, sans parler de diminuer cette masse salariale colossale... Parmi les joueurs qui aideraient bien à faire des économies en cas de départ, il y a Samuel Umtiti, qui n'entre pas dans les plans du Barça depuis des années déjà.

Pourtant, cet été, les Catalans étaient proches de trouver une solution. Tout indiquait que le champion du monde 2018 allait s'engager avec le Stade Rennais. Seulement, son profil n'a pas fait l'unanimité au sein du club breton, qui a finalement mis un terme à son intérêt et s'est tourné vers Morato comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes. Les négociations avec Benfica ont déjà démarré et devraient continuer pendant la semaine.

Le Barça s'agace

Une situation qui en a agacé plus d'un du côté de Barcelone comme l'explique Sport. Les dirigeants du club de Liga étaient convaincus qu'ils allaient enfin pouvoir se débarrasser du joueur. Maintenant, elle va devoir recommencer et trouver des clubs intéressés. L'état-major du club est déçu et frustré avec le joueur, même si cette fois, le principal concerné était prêt à partir, ce qui n'a pas été le cas par le passé.

Le média indique que fasse aux difficultés à lui trouver un nouveau club, les dirigeants barcelonais ont même pensé à résilier son contrat pour qu'il puisse trouver un nouveau point de chute plus facilement. Mais son salaire de 16 millions d'euros brut refroidit logiquement plus d'un prétendant. Autant dire qu'avec un contrat qui court jusqu'en 2026, Umtiti risque encore de rester en Catalogne pour un petit moment...