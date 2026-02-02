David Datro Fofana rejoint Strasbourg !

Dernière journée bien remplie pour Strasbourg, qui a cédé Mamadou Sarr à Chelsea et qui a accueilli Anselmino et retrouvé Mwanga. Et ce n’est pas fini. Puisque le RCSA vient d’annoncer le transfert de David Datro Fofana

« L’attaquant rejoint le Racing Club de Strasbourg Alsace en prêt jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire sur le communiqué de Strasbourg. Prêté successivement à l’Union Berlin, à Burnley et en Turquie à Göztepe puis au Fatih Karagümrük, il est l’auteur cette saison de 8 buts en 15 matches dont 6 en Süper Lig.