Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel Ligue 1

David Datro Fofana rejoint Strasbourg !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
David Datro Fofana avec Chelsea. @Maxppp

Dernière journée bien remplie pour Strasbourg, qui a cédé Mamadou Sarr à Chelsea et qui a accueilli Anselmino et retrouvé Mwanga. Et ce n’est pas fini. Puisque le RCSA vient d’annoncer le transfert de David Datro Fofana

La suite après cette publicité
Racing Club de Strasbourg Alsace
Bienvenue au Racing, David Datro Fofana 💙

Le communiqué 👉

▸ #MercatoRCSA
Voir sur X

« L’attaquant rejoint le Racing Club de Strasbourg Alsace en prêt jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire sur le communiqué de Strasbourg. Prêté successivement à l’Union Berlin, à Burnley et en Turquie à Göztepe puis au Fatih Karagümrük, il est l’auteur cette saison de 8 buts en 15 matches dont 6 en Süper Lig.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Chelsea
David Datro Fofana

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Chelsea Logo Chelsea FC
David Datro Fofana David Datro Fofana
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier