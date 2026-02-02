Ligue 1
David Datro Fofana rejoint Strasbourg !
1 min.
@Maxppp
Dernière journée bien remplie pour Strasbourg, qui a cédé Mamadou Sarr à Chelsea et qui a accueilli Anselmino et retrouvé Mwanga. Et ce n’est pas fini. Puisque le RCSA vient d’annoncer le transfert de David Datro Fofana
La suite après cette publicité
Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 20:34 Voir sur X
« L’attaquant rejoint le Racing Club de Strasbourg Alsace en prêt jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire sur le communiqué de Strasbourg. Prêté successivement à l’Union Berlin, à Burnley et en Turquie à Göztepe puis au Fatih Karagümrük, il est l’auteur cette saison de 8 buts en 15 matches dont 6 en Süper Lig.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer