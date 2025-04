OM - Montpellier : les compositions probables

L’épreuve du baccalauréat et des examens de fin d’année approche à grands pas que c’est déjà l’heure des rattrapages pour l’OM. Sèchement battus à Monaco le week-end dernier, les Phocéens voient leur place sur le podium être menacée par l’OL, un point derrière, et le LOSC et Strasbourg, deux unités de retard. Il y a urgence à relancer la machine d’autant que la défaite en terres asémistes est déjà la 5e sur les 7 dernières journées. La venue au Vélodrome de Montpellier, lanterne rouge et déjà quasiment condamné à la relégation, apparaît comme la bonne occasion à saisir.

Sans Balerdi, en phase de reprise, ni Luiz Felipe trop juste pour démarrer, Roberto De Zerbi doit de nouveau faire avec les moyens du bord derrière. Il alignera évidemment Rulli dans le but, qui serait protégé par une défense composée de Murillo, Cornelius, dernier central de métier de l’effectif, et Kondogbia. Le rôle de Garcia pourrait bien être modifié puisqu’il débuterait dans la position de piston gauche, à la place de Merlin ou Dedic. À droite, il ne devrait pas y avoir de surprises puisque Luis Henrique, maladroit à Louis II, est pressenti pour commencer.

Bennacer de nouveau sur le banc ?

Dans l’axe du milieu de terrain non plus, il ne risque pas d’y avoir du changement. De retour de blessure le week-end dernier, Højbjerg s’apprête à enchaîner, et toujours aux côtés de Rongier. Malade et remplaçant à Monaco, Bennacer en ferait à nouveau les frais. Devant, on devrait avoir affaire à du classique avec la présence de Rabiot aux côtés de Greenwood, encore décevant lors de sa dernière sortie. Ils évolueraient en soutien d’Amine Gouiri, qui retrouverait une place de titulaire après avoir vu Rowe occuper la pointe à Monaco.

La composition de Montpellier sera intéressante à observer. Bons derniers de Ligue 1 avec désormais la présence de Zoumana Camara sur le banc de touche, les Pailladins sont attendus en 5-4-1 avec l’expérimenté Lecomte dans le but. Devant le gardien, la ligne défensive serait composée de gauche à droite de Sainte-Luce, Mouanga, Omeragic, Kouyaté et du jeune Ndollo Bille, alors que Bamo Meïté, prêté par l’OM, est suspendu. Un cran plus haut, Ferri et Chotard feront la paire au milieu pour laisser à Pays et Fayad la responsabilité du jeu sur les côtés et accompagner le seul attaquant de pointe, Tanguy Coulibaly.

