Coupe de France

OM : Gouiri défend Aubameyang

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Amine Gouiri @Maxppp

Absent plusieurs mois en raison de sa blessure à l’épaule, Amine Gouiri a fait son retour avec l’OM en début d’année 2026, avec deux apparitions contre Nantes puis le PSG. Mais c’est du banc qu’il a aperçu Pierre-Emerick Aubameyang, qui l’avait remplacé, rater l’occasion du 3-1, qui s’est transformé en 2-2. Critiqué pour sa mauvaise gestion de ce moment, Aubameyang peut compter sur le soutien de son partenaire offensif.

« La dernière action, c’est délicat. S’il marque, il plie le match et tout est réglé, Malheureusement, ils récupèrent et marquent. Ce n’est pas de sa faute parce que s’il marque, c’est fini. Il se sent touché parce qu’on était à une minute du trophée, c’est le football », a lancé Amine Gouiri en conférence de presse à la veille du 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux. « Je suis très content d’être à ses côtés. J’apprends beaucoup de lui. On peut jouer ensemble. Il me conseille beaucoup », a-t-il conclu.

Pub. le - MAJ le
