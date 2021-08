Encore une nouvelle victoire du PSG face au FC Barcelone sur le mercato

Bourreau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en 2013, 2015 et 2017, le FC Barcelone a néanmoins plié le genou cette saison contre les Franciliens. Battus 4-1 avec notamment un triplé de Kylian Mbappé, les Catalans ont accroché un nul 1-1 au retour qui était insuffisant pour se qualifier. Si sur le terrain, le Paris Saint-Germain a mis fin à la domination catalane, sur le marché des transferts ils ont eu un réel ascendant depuis le début de l'air QSI. Lors de tous les dossiers qui ont lié les deux équipes, ce sont les Franciliens qui ont eu le meilleur ou presque. Le Paris Saint-Germain n'a d'ailleurs qu'un seul petit échec face au FC Barcelone et encore celui-ci n'en est pas vraiment un. Le club francilien a cherché à plusieurs reprises à récupérer Dani Alves entre 2012 et 2016 sans réussite avant de l'accueillir en 2017 après le passage du Brésilien à la Juventus.

La suite après cette publicité

Les transferts entre le FC Barcelone et le PSG depuis une dizaine d'années sons assez mouvementés. Si certains mouvements comme Maxwell vers le PSG (2012), Lucas Digne vers le FC Barcelone (2017) ou bien Rafinha vers le PSG (2020) n'ont pas créé de remous, le premier dossier chaud entre les deux clubs concernait Thiago Silva. Arrivé en France à l'été 2012, le défenseur central brésilien a vite confirmé son statut de référence à ce poste. Si bien qu'à l'été 2013, le FC Barcelone a décidé de passer à l'attaque. L'actuel joueur de Chelsea n'était pas opposé à l'idée de partir mais le PSG a vite mis les verrous. Les années suivantes, la rumeur est revenue à plusieurs reprises mais avec bien moins d'insistance.

Le coup de boomerang Verratti-Neymar en point d'orgue

Inflexible, le Paris Saint-Germain l'a été avec son autre défenseur central brésilien et actuel capitaine Marquinhos. En 2016, le FC Barcelone recrute Samuel Umtiti et veut rajeunir sa défense. Le club catalan vise aussi Marquinhos mais il se heurtera à un nouveau refus parisien. David Luiz partira en fin de mercato et permettra à son jeune compatriote de gagner en importance. Un an plus tard, le FC Barcelone lorgne de nouveau sur le club francilien. Alors que Xavi n'a pas été vraiment remplacé et qu'Andres Iniesta est sur sa fin de carrière, les Blaugranas tentent le coup Marco Verratti. Le milieu italien est tenté par l'approche catalane et semble tout proche de débarquer. Encore une fois, le PSG reprendra la main dans ce dossier et conservera son joueur. Mieux que ça, le Paris Saint-Germain prend le FC Barcelone à son propre jeu et décide de poser 222 millions d'euros sur la table pour lever la clause libératoire de Neymar.

Impuissante, la formation espagnole se fera dérober sa star sans pouvoir réagir. En 2019, le FC Barcelone a aussi tenté le coup pour Adrien Rabiot. Formé au PSG, le milieu de terrain aurait pu permettre aux Catalans de répondre aux derniers affronts franciliens sur le mercato. Néanmoins, cette fois ce n'est pas le PSG mais la Juventus qui bouleversera les plans du Barça et signera le joueur. Enfin, le dernier dossier, et pas des moindres, est celui que nous vivons. La plus grande légende du FC Barcelone, Lionel Messi, va devenir un joueur du PSG. Libre après la fin de son contrat en Catalogne, il s'est mis d'accord pour rallier la capitale française. Sur le mercato, le PSG a encore pris le dessus sur les Blaugranas.