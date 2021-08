Accord total entre le PSG et Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Incroyable mais vrai, le Paris Saint-Germain sera bel et bien le prochain club de Lionel Messi. Comme le rapporte L'Equipe ce mardi midi, l'accord total a enfin été trouvé entre les deux parties, qui discutaient de manière assidue depuis plusieurs jours et l'officialisation de la fin de l'aventure au FC Barcelone. C'est un contrat de deux ans, plus un an en option, qui attend l'Argentin de 34 ans à Paris.

Son avion, tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain depuis lundi, devrait arriver en début d'après-midi. S'en suivront les étapes classiques d'un transfert avec la visite médicale puis un tour par le siège du club parisien pour y signer son contrat. Une conférence de presse pourrait avoir lieu dès mercredi au Parc des Princes pour la présentation officielle du joueur.

Le PSG a su devenir crédible aux yeux de Messi

Le PSG est donc en train de conclure le plus gros coup de l'histoire moderne en récupérant le sextuple Ballon d'Or sans payer d'indemnité de transfert au FC Barcelone. La Pulga pensait terminer sa carrière en Europe dans son club de toujours, mais la mauvaise gestion financière du club blaugrana a envoyé valdinguer l'idée d'une fin heureuse entre les deux parties. Le PSG, de son côté, a su grandir au fil des années depuis l'arrivée de QSI pour devenir aux yeux de Messi une destination crédible.

Comme nous vous le révélions, les discussions entre le clan Messi et le PSG ne datent pas d'hier. Le lien a été établi depuis plusieurs mois, donnant l'espoir au PSG d'être un jour considéré comme une possibilité. En obtenant l'accord de Lionel Messi, le club parisien s'offre l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, et proposera une attaque de rêve à son public pour la saison 2021-2022, avec Neymar et Mbappé. L'année ou jamais pour gagner la Ligue des Champions.