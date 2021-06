Son avenir au Real Madrid, le départ de Zinedine Zidane, le cas Erling Haaland : les vérités de Martin Ødegaard

La suite après cette publicité

Capitaine. Martin Ødegaard (22 ans) a un sacré statut désormais en Norvège. Et quand il prend la parole, le milieu offensif est forcément très écouté. Ce mardi, le natif de Drammen faisait face à la presse et a dû évoquer les sujets brûlants de l'actualité, à commencer par le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid.

«C'est toujours triste quand les gens partent. Je dois remercier Zidane pour le travail qu'il a accompli et pour son aide quand nous avons travaillé ensemble avec la réserve et avec l'équipe première. J'avais une bonne relation avec lui», a expliqué le Scandinave avant de poursuivre. «Un nouvel entraîneur arrive. Ce sera passionnant de voir qui vient».

Au Real Madrid... avec Haaland ?

Prêté ces six derniers mois à Arsenal (1 but et 2 passes décisives en 14 apparitions en Premier League), le jeune homme fera en effet son retour à la Casa Blanca cet été. «J'étais prêté et j'ai un contrat avec le Real pour quelques années de plus (juin 2023). C'est de ça que j'ai affaire. Au-delà de cela, je n'ai pas grand-chose à signaler pour le moment», a-t-il rappelé.

Il verrait d'ailleurs bien son compère en sélection Erling Haaland (20 ans, Borussia Dortmund) le rejoindre au Santiago Bernabeu. «Bien sûr», a-t-il lâché, enthousiaste, avant de poursuivre. «Son avenir ? (Rires) Bien sûr, nous parlons de la plupart des choses. Je lui demande un peu moi aussi. Mais c'est comme il vous le dit, il n'a pas beaucoup de commentaires, on verra ce qui va se passer», a-t-il conclu.