C’est bouclé entre l’OM et la Juventus pour Arkadiusz Milik

C’est une bonne nouvelle qui se profile pour l’Olympique de Marseille. D’après les informations avancées par Sky Sport Italia, le club français et la Juventus ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert d’Arkadiusz Milik. Il s’agirait cette fois d’un mouvement permanent et non pas d’un prêt comme ce fut le cas cette saison. Le média évoque même une possible officialisation dans les heures à venir, demain a priori.

L’attaquant polonais de 27 ans sera donc Turinois la saison prochaine et de manière définitive. Les négociations ont été longues et assez compliquées car la Vieille Dame souhaitait faire baisser l’option d’achat négociée à l’été 2022. Elle a fini par obtenir (un peu) gain de cause car celle était de 7 M€. Les deux directions se sont finalement entendues pour un transfert de 6 millions d’euros, en plus d’un bonus de 1 million d’euros.

La pression commençait à monter dans ce dossier car la Lazio s’est immiscée et semblait proche d’un accord autour de 10 M€. Véritable information ou coup de bluff d’une des parties, c’est en tout cas la Juventus qui est en passe de rafler la mise, confirmant les propos en milieu de semaine dernière de Milik. « Les deux clubs sont en train de négocier et je veux rester. Allegri me respecte, on verra si un accord peut être trouvé. »

L’aventure de Milik va donc se terminer à l’OM, lui qui était arrivé en provenance de Naples en janvier 2021, d’abord sous la forme d’un prêt payant, puis d’un transfert définitif. Peu utilisé par Sampaoli, il avait préféré quitter la côte phocéenne pour revenir en Italie. Cette saison, malgré un temps de jeu irrégulier et les déboires des Bianconeri, le Polonais a tout de même inscrit 9 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues.