OL - AS Saint-Etienne : les compositions probables

C'est un peu le derby de la peur. Rarement (si ce n'est jamais) au XXI siècle, l'OL et l'AS Saint-Etienne se sont affrontés si mal en point au classement. Les Lyonnais sont 11es, quand les Verts occupent la 20e et dernière place de Ligue 1 avec seulement 12 points glanés en 20 matches. Une série pour les deux équipes est obligatoire pour parvenir à atteindre les objectifs fixés en début de saison : une place en Ligue des Champions pour les locaux, un maintien assuré pour les visiteurs.

Malgré une nouvelle jauge fixée à 5000 spectateurs, il risque d'y avoir de la tension dans l'air au Groupama Stadium. Le moral n'est pas au beau fixe, il faudra aller chercher une victoire pour retrouver de l'espoir, de la confiance et le sourire car un derby bien abordé peut bouleverser la dynamique d'un club. L'OL et l'ASSE ont un autre point commun. Les deux effectifs sont décimés entre la CAN, les blessures, les suspensions et la covid. Les compositions de départ risquent fort d'être inédites ce soir.

Des effectifs décimés des deux côtés

L'OL sera par exemple privé de Toko Ekambi et Slimani, pas revenus du Cameroun, de Boateng (suspendu) mais également de Denayer, Diomandé, Emerson et Reine-Adélaïde, tous blessés. Ainsi, Peter Bosz devrait aligner une défense à trois composée de Da Silva, Thiago Mendes et Lukeba devant Lopes. Dubois et Henrique animeront les côtés, entourant le duo Caqueret-Guimaraes au milieu. Enfin devant, il n'y aura probablement pas de surprise avec les titularisations annoncées de Paqueta et Aouar en soutien de Dembélé.

Pour son premier derby, Pascal Dupraz est lui aussi servi par les absents de la CAN, dont Khazri, son meilleur joueur. Trauco, Sako et Moueffek étaient à l'isolement la semaine passée et c'est maintenant au tour de Boudebouz d'être malade. Bernardoni enchaînera une seconde titularisation de suite dans le but. Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak, Nadé et Gabriel Silva devraient débuter dans une défense à cinq, avec une ligne de quatre devant : Nordin, Camara, Youssouf et Aouchiche. Sako, pour son premier match depuis son retour, serait lui le seul attaquant de pointe.