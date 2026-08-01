Amical : Brest accroché face à Guingamp

Le Stade Brestois et Guingamp se sont quittés sur un spectaculaire match nul (3-3) ce samedi lors de la préparation estivale. Les Brestois ont rapidement pris les devants grâce à Ajorque (9e), avant que les Guingampais ne renversent temporairement la situation avec des réalisations d’Avelant (14e) et Hemia (17e). Au retour des vestiaires, Mboup a remis les deux équipes à égalité (47e).

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La fin de rencontre a également été animée. Ducrocq a redonné l’avantage à Guingamp à la 79e minute, mais Brendan Chardonnet a finalement permis au SB29 d’arracher le match nul quatre minutes plus tard (83e). Un test rythmé et riche en enseignements pour les deux formations avant la reprise officielle de la saison.