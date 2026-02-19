Chelsea : la méthode d’entraînement loufoque de Roméo Lavia

Resté au centre d’entraînement de Cobham pendant que ses coéquipiers de Chelsea profitaient de quelques jours de repos, Roméo Lavia poursuit une rééducation aussi minutieuse qu’innovante. Le milieu belge de 22 ans, éloigné des terrains depuis novembre, approche de la fin d’un programme pensé dans les moindres détails par le staff des Blues. L’objectif est clair : le réintégrer progressivement afin d’éviter toute rechute, lui qui n’a disputé qu’une trentaine de matchs depuis son arrivée à Londres. Conscient de l’importance de ce retour, Lavia multiplie les efforts pour retrouver ses sensations et être prêt à enchaîner lors d’un calendrier chargé avant la trêve internationale.

Pour optimiser sa reprise, l’ancien de Southampton s’appuie notamment sur une méthode peu commune : la réalité virtuelle. Grâce à cette technologie, il s’entraîne à améliorer sa vision du jeu selon le Daily Mail, cette capacité à analyser son environnement avant même de recevoir le ballon. Équipé d’un casque immersif simulant des situations réelles, Lavia travaille ses prises de décision et sa lecture du jeu malgré son indisponibilité physique. Une approche cérébrale qui doit lui permettre de revenir plus affûté tactiquement, avec l’espoir que ce travail invisible fasse la différence au moment de retrouver enfin les terrains.