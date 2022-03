L'AS Rome fixe le prix pour Tammy Abraham

L'été dernier, Tammy Abraham quittait Chelsea, son club formateur, pour tenter une expérience en Serie A, sous les ordres de José Mourinho à l'AS Rome. Recruté pour 40M€, l'Anglais a déjà inscrit 23 buts et délivré 4 passes décisives sous le maillot des Giallorossi, et intéresserait déjà plusieurs clubs comme Manchester United, et même Manchester City.

La suite après cette publicité

De son côté, la Roma, n'est pas vendeuse mais en proie à des soucis financiers importants, le club de la Louve pourrait accepter de se séparer de son joueur en cas de très belle offre. Selon le Daily Mail, les Italiens auraient fixé le prix de leur attaquant à 120 M€. Cependant, un détail pourrait contrarier les Romains : Chelsea a inséré une clause de rachat de 76 M€ valable seulement en 2023. S'ils conservent leur joueur un an de plus, les Romains risquent donc de "perdre" près de 45 M€ par rapport à une vente cet été, si tant est qu'un club accepte de payer 120 M€ pour Abraham.