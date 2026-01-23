Menu Rechercher
Serie A : pourtant mené, l’Inter gifle Pise

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lautaro Martinez, buteur avec l'Inter @Maxppp
Inter Milan 6-2 Pise

Ce vendredi soir, il y avait de la Serie A avec une belle affiche entre l’Inter Milan et Pise. Une rencontre entre le leader du championnat et la lanterne rouge. Sur le papier, c’était donc largement déséquilibré. Mais contre toute attente, et cela a été un gros séisme, à domicile, l’Inter était mené de deux buts après un doublé de Stefano Moreo en 20 minutes.

Mené 2-0, l’Inter s’est relevé et a réussi à renverser la rencontre juste avant la pause marquant 3 buts en 5 minutes grâce notamment à Lautaro Martinez. Et au retour des vestiaires, le leader de Serie A a inscrit 3 nouveaux buts dans les derniers instants pour une nette victoire (6-2).

