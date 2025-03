Brest va se déplacer avec un effectif décimé à Lyon

Ce dimanche, le Stade Brestois se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Une rencontre importante en Ligue 1 entre deux équipes revanchardes après deux rendez-vous totalement ratés de part et d’autre. Alors que les Gones se sont inclinés dimanche dernier face au PSG (2-3), les Brestois ont fait face à une terrible désillusion en Coupe de France contre Dunkerque en étant éliminés après avoir mené par deux buts d’avance. Pour essayer de se remettre la tête à l’endroit, les Ty-Zefs tenteront d’aller chercher un succès de prestige au Groupama Stadium.

Mais voilà, la mission s’annonce complexe avec une cascade d’absents comme l’a annoncé Eric Roy ce vendredi en conférence de presse : «On déplore 9 joueurs à l’infirmerie avec Locko, Salah, Coulibaly, Bourgault, Del Castillo et Baldé qui ne seront du déplacement à Lyon. Fernandes, Magnetti et Faivre sont incertains. Pas simple par rapport aux blessés (même si ça va être facile le groupe pour le coup) mais aussi par rapport au traumatisme et la déception de l’élimination de la Coupe de France, davantage sur le scénario que sur le fait d’avoir perdu ce match.»