Ligue des Champions : la presse allemande tacle la victoire chanceuse du PSG

On ne sait pas jusqu’à quand ça va tenir, mais pour l’instant, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino peut avoir le sourire. Sur le papier, le club de la capitale est le leader incontesté du classement de Ligue 1 avec neuf victoires en dix matches et neuf points d’avance sur son premier poursuivant, le RC Lens. En Ligue des Champions, le bilan est là aussi presque parfait. Avec deux succès et un match nul en trois rencontres, les partenaires de Kylian Mbappé sont premiers du groupe A, avec une unité d’avance sur Manchester City et trois sur le Club Bruges.

Paris a été très chanceux

Mais cette victoire 3 buts à 2 d’hier face au RB Leipzig ressemble fortement à la grande majorité des succès parisiens de cette saison : miser sur les exploits des stars de devant et c’est à peu près tout. Et hier, si le PSG n’avait pas eu Mbappé (voire Messi) dans ses rangs, on se demande bien comment les Rouge-et-Bleu se seraient sortis du piège allemand par le jeu. La une du jour de L’Équipe («Sauvé par ses artistes») illustre parfaitement ces propos. En conférence de presse, l’entraîneur du RBL, Jesse Marsch n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter ses hommes, même s’il a regretté les cadeaux offerts aux Parisiens.

« Nous nous attendions à cette opposition et à ce onze titulaire. Nous avions un plan de jeu bien clair en tête. Ce plan a parfaitement fonctionné. Nous avons très bien joué, mais nous avons commis quelques erreurs. C’est dommage, car nous avons mené au score. Dans l’ensemble, cette défaite est tout de même méritée. C’est difficile à accepter, mais il faut rester optimiste. De nombreux joueurs ont réalisé un grand match. Nous avons débuté avec une équipe jeune et il y a encore du travail à faire, mais c’était un vrai pas en avant. » Ce sentiment de frustration devant une défaite concédée face à un adversaire pas franchement emballant, il n’y a pas que Christopher Nkunku et ses partenaires qui l’éprouvaient.

Le penalty accordé à Mbappé contesté

En effet, la presse allemande n’a pas manqué de souligner la chance parisienne. « Lionel Messi vole la victoire au RB Leipzig. (…) Paris avait 73% de possession à la mi-temps, mais s’en sortait avec un match nul heureux contre Leipzig », écrit Bild qui a également évoqué « un penalty flatteur » pour Mbappé sur la faute de Simakan. De son côté, Sportschau loue la « visite guidée » faite par Leipzig au PSG dans son propre stade. « Au retour des vestiaires, les visiteurs n’ont rien laissé faire aux stars parisiennes. Une surprise semblait même possible après le but de Mukiele », poursuit le média qui a également évoqué ce fameux penalty provoqué par Simakan. « les locaux ont également eu de la chance lorsqu'ils ont obtenu un penalty. »

Enfin, Kicker y est allé de son commentaire aussi. « Mukiele a marqué à la 57e minute, après un travail préparatoire parfait d'Angelino, grâce à une magnifique volée. Le score était alors de 2-1. Et où étaient le PSG et Messi ? Pendant longtemps, les Français ont manqué de lucidité et d’occasions claires jusqu'à la 67e minute et l’erreur capitale d'Adams. (…) Un peu plus tard, Mbappé avait beaucoup d'espace sur la gauche puis s'est retrouvé au sol assez facilement après un duel avec Simakan après une légère utilisation du bras du défenseur. » Qu’on se le dise, le PSG n’a pas vraiment impressionné hier…