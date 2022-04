Youth League : Benfica s'est fait peur mais se qualifie en finale après sa victoire face à la Juventus

Ce vendredi après-midi se disputait la première demi-finale de Youth League, opposant les U19 de la Juventus Turin à ceux du Benfica Lisbonne à Nyon, en Suisse. Aux tours précédents, les Juventini s'étaient imposés aux tirs au buts face à AZ Alkmaar en 8e puis 2-0 face aux mini Reds de Liverpool en quarts. De leur côté, les jeunes portugais étaient venus à bout de Mitjdylland (2-3), puis de leur rival du Sporting Lisbonne (0-4). Avec cette qualification acquise dans la douleur, le Benfica affrontera lundi en finale le vainqueur de la rencontre opposant l'Atlético de Madrid au RB Salzbourg.

La rencontre démarrait pourtant parfaitement bien pour les Lisboètes qui inscrivaient deux buts dans les dix premières minutes, grâce d'abord à la 3e réalisation dans la compétition du milieu Martim Neto (3e), suivi quelques minutes plus tard par l'attaquant Luis Semedo, qui inscrivait lui son 16e but de la saison (10e). Il était cependant contraint de quitter ses partenaires pour laisser rentrer le gardien remplaçant, après que le titulaire Samuel Soares s'est fait expulser (35e). Un carton rouge fatal car la Juventus réduisait l'écart rapidement au retour des vestiaires sur un but d'Ange Chibozo (51e), avant d'égaliser par l'intermédiaire de Riccardo Turicchia (73e). Les deux équipes se départageaient donc au cours d'une séance de tirs aux buts, remportée par le Benfica après l'échec de Matias Soulè.