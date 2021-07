Manchester City a présenté son offre XXL à Aston Villa pour Jack Grealish

La suite après cette publicité

C'est sûrement le plus gros transfert de l'été qui est peut-être en train de se dessiner. Malgré un Euro 2020 décevant, vécu dans la peau d'un supersub, Jack Grealish est toujours courtisé avec insistance par Manchester City. Le champion d'Angleterre voulait attendre la fin de la compétition continentale pour passer à l'action, tout en sachant qu'obtenir un deal n'allait pas être simple. Le milieu de terrain est très attaché à Aston Villa, qui ne souhaite pas se séparer de son capitaine.

Face à ce constat, les Citizens souhaitaient préparer initialement une offre d'environ 88 M€. Seulement, face aux exigences des Villans, il a bien fallu s'y résoudre. Cette somme, déjà énorme, ne suffirait pas à convaincre le club anglais. Le 11e du dernier championnat n'a pas la pression non plus puisque Grealish est sous contrat jusqu'en 2025 et n'ira pas au bras de fer pour connaître les ors de la Premier League. Les dirigeants de City se sont alors résolus à sortir un chèque record.

Une offre de 117 M€

Selon les informations du Telegraph, confirmées par Sky Sports, les Skyblues ont transmis une offre de 117 M€ (100 M£) pour s'attacher les services de l'international anglais (12 sélections). Si Aston Villa venait à accepter cette énorme proposition, il s'agirait tout simplement du plus gros transfert de l'histoire de la Premier League, dépassant les 105 M€ versés par Manchester United à la Juventus pour la signature de Paul Pogba à l'été 2016.

Pour le moment, le joueur de 25 ans, devenu la priorité de Pep Guardiola cet été, devant Harry Kane, doit faire son retour à l'entraînement à Birmingham lundi prochain mais son avenir est en suspens. Manchester City espère bien conclure un accord rapidement et a même déjà prévu la présentation d'un contrat longue durée, assorti à un salaire de 125 000 £ par semaine, soit environ 600 000 € par mois. Pour ce qui est des arguments financiers, les Citizens savent y faire.