PSG - Brest : les notes du match

Large leader du championnat, le PSG recevait Brest ce dimanche soir au Parc des Princes. Un duel alléchant face au surprenant troisième de Ligue 1, invaincu depuis le 5 novembre dernier et une défaite à Monaco (2-0). Fidèles à leurs principes affichés depuis le début de saison, les joueurs d’Eric Roy ont débarqué dénués du moindre complexe, et ont même été en mesure de regarder l’ogre parisien dans les yeux. Jamais abattus malgré un retard de deux buts, les Finistériens ont su puiser dans leurs ressources pour accrocher le point du match nul en toute fin de match (2-2).

Dans un début de rencontre relativement calme, les Parisiens n’avaient d’ailleurs pas eu grand-chose à se mettre sous la dent face à de solides Brestois, hormis une frappe trop enlevée de Vitinha (4e) et une tentative finalement repoussée par Bizot (9e). Les visiteurs, eux, n’étaient pas loin de jeter un premier froid par l’intermédiaire de Le Douaron (20e), dont la tête passait finalement à côté du but de Donnarumma. Actifs mais trop peu productifs, les Parisiens s’en remettaient finalement à un exploit de l’électrique Bradley Barcola.

Brest a profité de la méforme parisienne en seconde période

Homme clé de la rencontre, l’ex-Lyonnais trouvait d’une passe lobée astucieuse Asensio, lequel concluait d’une belle reprise de volée (38e, 1-0). Sonnés, les Brestois concédaient un deuxième but juste avant la pause, cette fois de Randal Kolo Muani. En embuscade, le Français flairait le renvoi de Bizot sur une frappe d’Asensio pour alourdir le score et assommer Brest (45e, 2-0). Au retour des vestiaires, les Finistériens, tractés par Lees-Melou et Magnetti, revenaient pourtant avec d’autres intentions. Le second était d’ailleurs à l’origine de la réduction de l’écart quelques instants plus tard. À la suite d’un numéro d’équilibriste dans la surface parisienne, le milieu de terrain trouvait avec réussite Mady Camara, dont la frappe déviée par Danilo laissait Donnarumma impuissant (55e, 2-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 44 19 30 13 5 1 46 16 3 Brest 35 19 12 10 5 4 29 17

Finalement, c’était grâce aux forces du banc que ces valeureux Brestois trouvaient la solution. Sur un service de Satriano, entré à l’heure de jeu, Pereira Lage trompait Donnarumma d’une géniale madjer pour égaliser (80e, 2-2). Les moments de chaleur s’intensifiaient alors sur le but brestois, et Kylian Mbappé voyait sa frappe être déviée miraculeusement par un défenseur adverse. En fin de compte, les Parisiens devaient se contenter d’un point du match nul malgré un réveil tardif, et voyaient même leur meilleur joueur Bradley Barcola être expulsé. D’un point de vue comptable, le PSG manque l’occasion de distancer son dauphin niçois de 8 points. Brest (35 points), de son côté, réalise une superbe opération et reste au contact de ces mêmes Niçois (38 points).

L’homme du match : Brassier (7) : on commence à avoir l’habitude avec lui, c’est très compliqué de le passer. Face à Kolo Muani, il est parfaitement intervenu (17e), solide sur ses appuis. Mbappé n’a pas eu beaucoup d’opportunités lorsqu’il a essayé de passer dans sa zone, ce qu’il l’a obligé à se décaler sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Son jeu long a permis de varier les relances bretonnes. Malgré deux buts encaissés par sa défense, il a globalement réalisé un match très solide alors qu’il est si convoité dans ce mercato.

PSG

- Donnarumma (5) : sollicité ce soir, le portier italien aura répondu présent. Mis à l’épreuve par Romain Del Castillo (28e), le gardien de la Squadra Azzurra aura été géant en seconde période en s’interposant parfaitement devant Magnetti (52e). Finalement, Gigio a été pris à revers par deux fois ce soir mais il n’a pas pu faire grand-chose sur les deux réalisations brestoises à bout portant. Une soiréé fructueuse individuellement mais qui se solde quand même par deux buts encaissés et le partage des points.

- Zaïre-Emery (6) : positionné dans un rôle hybride entre le couloir droit et le milieu de terrain, le prodige parisien n’a pas sous-performé, loin de là. Toujours aussi précieux, WZE a excellé dans la propreté de ses passes. Parfois trop altruiste (44e), il aurait dû prendre plus souvent sa chance mais le respect des anciens est encore présent chez le natif de Montreuil. Pile, il aura avalé les kilomètres et n’a pas grand-chose à se reprocher ce soir alors qu’il a peut-être perdu un peu trop de duels comme tous ses coéquipiers, bousculés par la hargne de leurs adversaires. Averti à la 58e minute.

- Danilo (4) : dans un poste de défenseur central qui lui est désormais familier, le Portugais aura été au niveau lors du premier acte. Au retour des vestiaires, son match aura basculé. Solide sur ses duels, Danilo n’a pas brillé par la relance alors qu’il n’a pas pris beaucoup de risques. Buteur contre son camp après un tacle évitable (2-1, 55e), ce dernier aura été bien trop naïf devant Satriano sur l’égalisation bretonne.

- Beraldo (3,5) : encore aligné en charnière centrale, le Brésilien montait en puissance lors d’une première période pas mauvaise mais pas incroyable non plus. Souvent, les offensives bretonnes passaient par lui; Souvent bougé dans les duels, il n’aura pas brillé balle au pied et aura perdu beaucoup de ballons bêtement. Encore trop doux sur l’égalisation de Brest, il laisse passer Mathias Pereira Lage trop facilement. Les supporters parisiens en attendent plus de lui.

- Hernandez (4) : comme le PSG, Lucas Hernández s’est éteint en seconde période. Bousculé par les attaquants brestois plus musculeux que lui, l’ancien Colchonero n’a pas su élever son niveau de jeu sur ce plan physique ni dans la hargne qui est pourtant l’un de ses points forts. Pas impliqué sur les deux buts encaissés, il n’a pas vraiment brillé ce soir. Averti à la 26e minute, il a été remplacé par Carlos Soler qui aura été invisible (75e).

- Ruiz (4,5) : sentinelle du jour, Fabian Ruiz aura fait son taff pendant 45 minutes. Même s’il n’a pas pris beaucoup de risques par la passe, l’ancien du Napoli aura au moins eu le mérite d’être très propre sur son jeu de passes. Mais à l’instar de ses coéquipiers, l’Espagnol a paru émoussé très rapidement et n’a pas su se mettre au diapason physiquement face à ses coéquipiers.

- Vitinha (5) : excellent depuis le début de saison, le milieu portugais a été moins étincelant ce soir. Cherchant en permanence à aller de l’avant, le milieu de 23 ans n’a pas hésité à se projeter dès qu’il en avait l’opportunité. Perdant une cascade de ballons lors de la deuxième période, Vitinha a été remplacé par son compatriote Gonçalo Ramos à la 89e minute.

- Asensio (6,5) : aligné dans un rôle polyvalent en attaque, l’Espagnol aura été globalement intéressant. Situé principalement en soutien de Kylian Mbappé, Asensio n’aura pas hésité à combiner à l’envi avec ses compères de l’attaque et se sera illustré par plusieurs belles inspirations. Sur l’une d’elles, l’ancien du Real Madrid aura inscrit le troisième but de sa saison en Ligue 1 d’une belle reprise de volée (1-0, 38e). Également dans le coup pour le deuxième but parisien, il se fait trop facilement éliminer sur la réduction de l’écart brestoise (2-1, 55e). Dans un rôle de meneur de jeu nouveau pour lui, Asensio aura rendu une belle copie et Luis Enrique peut compter sur lui à cette position. Remplacé par Marquinhos (75e).

- Barcola (7) : sur son côté gauche, l’ancien de l’OL brille depuis plusieurs matches. À vrai dire, il pourrait être considéré comme le meilleur joueur du PSG depuis le début de l’année. De plus en plus incisifs dans ses prestations, le natif de Villeurbanne aura encore été impressionnant ce dimanche soir. Explosif, il aura causé des maux de tête à Kenny Lala qui aura été bien embêté quant à sa manière de défendre face à l’ailier de 21 ans. Le défenseur droit aura bu le calice jusqu’à la lie en étant moins intéressant offensivement face aux bons replis défensifs de son vis-à-vis. Dangereux dans la profondeur, l’ancien Gone aura été le relais privilégié de Kylian Mbappé et l’entente entre les deux hommes est clairement prometteuse pour la suite de la saison francilienne. Pas gêné avec le cuir entre les pieds, Barcola s’est également montré décisif en offrant l’ouverture du score. Capable de plusieurs rushs intéressants, l’international Espoirs aura été une menace permanente sur le front de l’attaque. Et au cœur d’une fin de match folle, l’ailier gauche aura écopé de deux cartons jaunes en quelques minutes dans le temps additionnel (90+2e, 90+4e) et aura été expulsé. Le premier carton rouge de sa carrière ne change finalement pas grand-chose.

- Kolo Muani (4) : au milieu de tous les joueurs parisiens satisfaisants en première période, RKM aura été le plus en retrait. Positionné sur le flanc droit de l’attaque, cette position ne lui aura pas été bénéfique non plus. Peu mobile, il n’aura pas mis en difficulté la défense brestoise et son manque de confiance actuellement s’est ressentie sur plusieurs gestes ratés. À l’affût, il s’est montré opportuniste sur le but du break en flairant la parade de Marco Bizot. En somme, le joueur formé au FC Nantes n’aura pas brillé ce soir en étant très peu trouvé et en perdant trop souvent le ballon sans en faire grand-chose. Il doit encore faire mieux. Remplacé par Ousmane Dembélé (69e), qui aura essayé mais qui ne se sera pas illustré non plus.

- Mbappé (5,5) : après une performance stratosphérique lors du premier match contre Brest en Bretagne, KM7 était attendu alors qu’il avait eu une légère altercation avec les supporters des Ty-Zefs. Survolant la Ligue 1 cette saison, l’ancien de Monaco n’a pas déçu ce soir. Faisant passer le premier frisson de la soirée dans la défense bretonne avec une frappe dans un angle fermé (9e). Particulièrement scruté par la défense de Brest dans une position d’attaquant de pointe, le Bondynois aura été une menace permanente dans la profondeur même si ce système aurait dû être plus exploité par les Parisiens. Auteur de jolies percées (41e), Mbappé aura beaucoup pris sa chance ce soir mais n’aura pas été en réussite face au but. Il aura néanmoins été important pour tout un tas d’autres raisons même s’il aura été de plus en plus emprunté au cours de la soirée.

Brest

- Bizot (5,5) : décisif sur la première frappe de Kylian Mbappé (8e) avec un arrêt en ciseau, il évite dans un premier temps l’ouverture du score parisienne. Malgré sa sortie, il ne peut rien faire ensuite sur le tir d’Asensio qui finit dans son petit filet (38e). Sur le second but, il est décisif sur une première frappe d’Asensio, puis en dégageant le ballon, Kolo Muani en profite pour conclure dans le but vide (45e). Au total, il n’a eu que deux arrêts. Ses prises de décisions pour sortir ont toujours été justes.

- Lala (4,5) : face à Barcola, il a été à la peine dès le début de match (3e). Il est également fautif sur l’ouverture du score d’Asensio. Il a préféré venir suppléer son défenseur devant Barcola, laissant filer derrière lui l’Espagnol qui a pu tirer sans adversité (38e). Il intervient devant Mbappé de manière limite avec les mains, un contact trop limite pour provoquer un pénalty. Durant sa première mi-temps, il a eu beaucoup de travail à réaliser avec des vagues incessantes de Barcola et Mbappé. Après des tensions avec le capitaine du PSG, il est déterminant sur le but brestois grâce à un excellent décalage. Le défenseur droit a pris sa chance avec une frappe puissante (74e). Il a fait une bien meilleure deuxième partie de match.

- Chardonnet (5,5) : après un début de match très propre, défensivement et dans la relance, malgré le pressing parisien, Chardonnet n’est pas intervenu sur Barcola qui a pu distiller une merveille de passe pour Asensio sur son but (38e). Il s’interpose également devant le jeune parisien (58e). Sa deuxième période est plus solide. Avec Brassier, ils n’ont laissé que peu d’espaces aux attaquants du PSG. Il se jette devant Mbappé pour éviter au capitaine parisien d’inscrire le troisième but du PSG (87e).

- Brassier (7) : voir ci-dessus.

- Locko (4,5) : l’ancien Rémois a eu des pertes de balle dommageables en début de match (18e, 22e). Kolo Muani lui passe devant sur son but (45e). Ce n’est pas la seule fois où il est en retard sur les attaques parisiennes en première période. Sa deuxième mi-temps est plus intéressante défensivement, avec moins de ballons perdus. Diminué par une blessure, il est remplacé par Le Cadrinal (80e). Ses interventions ont fait du bien en fin de match.

- Camara (5) : son pressing haut sur Ruiz a embêté les premières relances du PSG. Balle au pied, le milieu de terrain n’a pas réussi à créer des décalages. C’est sur sa frappe que Brest parvient à se relancer en début de deuxième mi-temps, même si le but ne lui a pas été accordé (55e), considéré comme un contre son camp de Danilo. Il est remplacé par Martin (72e). L’ancien milieu strasbourgeois n’a pas pu exprimer ses qualités techniques. Mais il a été précieux en relais de Camara à la récupération.

- Lees-Melou (6) : vite averti à l’heure de jeu (31e), le milieu de terrain brestois n’a pas ménagé ses efforts. Ses percussions balles au pied ont été rares mais précieuses pour les Brestois. Il a permis à son équipe de tenir le ballon en première mi-temps, même si à l’image de son équipe, il a manqué de création dans les derniers mètres. En deuxième mi-temps, il a été l’élément clef du regain de forme brestois. Il a tenté sa chance de loin (51e). Comme il le faut contre le PSG, il a bien suppléé sa défense face aux offensives parisiennes.

- Magnetti (5,5) : le Marseillais de naissance n’a pas eu l’énergie qu’on a vu à son habitude. Le milieu de terrain fait jouer sa technique et sa détermination en se créant lui-même une belle occasion (53e), une des rares possibilités brestoises. Comme son compère du milieu de terrain Less-Melou, il a beaucoup aidé à la récupération avec plusieurs tacles (4).

- Le Douaron (4) : peu servi dans son match, on l’a vu pour la première fois du match en plaçant une tête intéressante (19e). Ensuite, il n’a pas été dans les meilleures actions brestoises. Une prestation assez fantomatique pour un attaquant qu’on a connu bien plus mordant. Remplacé par Satriano (63e) pour la dernière demi-heure de jeu. Il est décisif sur l’égalisation bretonne en effectuant le centre amenant le but. Il a surtout su garder les ballons dans les dernières minutes pour gagner du temps et le point du match nul.

- Mounié (5) : buteur au match aller, il a été moins en vue ce soir. L’ancien joueur de Montpellier a été important dans la tenue du ballon et dans ses décalages. Dans sa fonction principale, il a eu peu de ballon dans ce match. Il a perdu plus de ballons et n’a rien créé en deuxième mi-temps. Il cède sa place à Pereira Lage (72e), pour amener de la vitesse. Il va amener bien plus que ça. Grâce à une superbe madjer il amène l’égalisation brestoise (80e). Le geste est sublime.

- Del Castillo (6) : depuis le début de saison, il est le dynamiteur de l’attaque brestoise. Ce soir, il est celui qui a pris le plus de prises de risques offensives (25e), notamment avec un très bon centre pour Le Douaron (19e). Il a pris conscience que le côté gauche parisien était leur point faible. Il s’essaye sur un coup-franc un peu excentré avec une frappe forte, bien repoussé par Donnarumma (28e). C’est lui également qui est à l’origine du but de son équipe en parvenant à la transmettre à Camara après une succession de dribbles (55e). Remplacé par Brahimi (80e). Il a raté le dernier coup-franc de la partie.