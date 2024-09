Samuel Mbangula, le prodige belge qui impressionne la Juventus

Le début de saison de la Juventus est assez intéressant. Débutant par des victoires contre Côme (3-0) et l’Hellas Vérone (3-0) avant de partager les points avec l’AS Roma (0-0), les Bianconeri de Thiago Motta n’ont pas loupé leur entame et pointent à la deuxième place à égalité de points avec leader, l’Inter Milan. Proposant un jeu plus offensif que Massimiliano Allegri, le nouveau coach des Piémontais a aussi décidé de miser sur de nouvelles têtes. Certains se sont affirmés comme Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic et Andrea Cambiaso. D’autres sont arrivés comme Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram et Juan Cabal. Et certains jeunes ont eu leur chance comme le latéral droit Nicolo Savona (21 ans) ou encore Samuel Mbangula (20 ans).

Jeune ailier gauche belge de 20 ans, le dernier cité impressionne et étonne sur ce début de saison. Titulaire lors des trois premiers matches, il a déjà marqué 1 but, délivré 2 passes décisives (meilleur passeur ex-aequo de Serie A) et provoqué un penalty. Une entame XXL pour ce joueur rapide, percutant et déjà sûr de ses qualités qui avait réalisé une saison intéressante en Serie C l’an dernier (2 réalisations et 4 offrandes en 25 rencontres). Lancé contre Côme dans le grand bain le 19 août dernier, il avait su se distinguer en ouvrant le score et en distillant une offrande, de quoi recevoir les compliments de Thiago Motta après la rencontre : «il a communiqué dès le premier jour où il est arrivé qu’il voulait quelque chose. Aujourd’hui, il s’agit de récupérer son travail, mais nous en sommes au premier match, il a bien joué, comme toute l’équipe. Maintenant, gardez les pieds sur terre et continuez à travailler, en pensant déjà au prochain match.»

Un changement de vie total

Le principal intéressé était lui sur un petit nuage : «c’était une émotion particulière, car c’était la première fois en Serie A, la première fois avec l’équipe première dans un match officiel, je suis très content de cette soirée. Oui, c’est vrai, quand j’ai marqué le premier but, j’avais l’impression que c’était un rêve particulier. Quand je ressens le stade avec tous les supporters, c’est une sensation incroyable.» Dans la continuité sur ce début de saison, Samuel Mbangula a rejoint l’équipe U21 de la Belgique où il aide les Diables Rouges à se qualifier pour l’Euro 2025 l’été prochain. Fort d’un nouveau statut, il s’est avoué dépassé par les événements : «je ne me sens pas comme le phénomène du moment. Il y a beaucoup d’excellents joueurs ici, mais je suis quand même surpris par ce qui m’arrive. Je ressens toujours la pression, mais c’est sympa parce que ça donne de l’adrénaline. Ma vie a changé parce que je ne peux plus sortir dans la rue aussi facilement qu’avant, je n’étais pas prêt pour ça…»

Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la Juventus et qui dispose également de la binationalité congolaise a profité de la trêve internationale pour revenir sur son acclimatation dans le groupe professionnel des Turinois : «la concurrence a augmenté et c’est très positif pour grandir. Les joueurs les plus expérimentés sont les premiers à m’encourager, la Juve est une grande famille. Thiago Motta me donne la confiance dont j’ai besoin. Il est toujours très clair, ça me dit ce qui ne marche pas et comment m’améliorer. Cela m’encourage à essayer et à ne pas hésiter. Ce qui compte, c’est la réaction en cas d’erreur pour réussir à la deuxième tentative.» Prenant confiance, franchissant un cap en club et continuant son développement en sélection, Samuel Mbangula aura un nouveau test intéressant à la reprise avec le début de la Ligue des Champions. L’occasion d’un peu plus dévoiler son talent.