LdC, Manchester City : Rodri élu meilleur joueur de la compétition

Manchester City a atteint son objectif ultime, remporter la Ligue des Champions. Face à l’Inter ce samedi, les joueurs de Pep Guardiola ont remporté la première Coupe aux grandes oreilles de l’histoire des Skyblues grâce au but de Rodri en deuxième période. Le milieu de terrain espagnol, élu homme du match de la finale par notre rédaction, a également été élu joueur de la compétition.

Le panel des observateurs techniques de l’UEFA a en effet choisi le joueur de 26 ans. Rodri a participé à toutes les rencontres de Manchester City sauf une lors de cette campagne victorieuse de Ligue des champions. Le milieu de terrain a aussi marqué à deux reprises, dont le seul but de la finale donc. Un titre honorifique qui vient récompenser la saison parfaite de l’Espagnol avec les Cityzens.

✨🇪🇸 @mancity’s final hero Rodri is the 2022/23 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal