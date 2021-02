Leicester-Liverpool : les compositions officielles

Une semaine après avoir explosé à Anfield contre Manchester City (4-1) et avoir très probablement dit aurevoir à ses dernières chances de titre, Liverpool se déplace au King Power Stadium dans l'espoir de regagner du terrain sur un concurrent direct aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Leicester, qui a perdu James Justin sur blessure contre Brighton (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche), se présente en 3-4-2-1 avec Daniel Amartey sur le côté droit de sa défense, Wilfred Ndidi dans le double pivot et Marc Albrighton sur l'aile gauche.

Liverpool, privé de Fabinho (problème musculaire), Naby Keita (ischio-jambiers) et Diogo Jota, se présente en 4-3-3 avec la grande première de la recrue Ozan Kabak en charnière centrale et la titularisation de James Milner en lieu et place de Thiago. Le reste du onze est inchangé par rapport à la défaite face à Manchester. Curtis Jones, qui avait surnagé malgré le revers, sera particulièrement scruté.

Les compositions des équipes :

Leicester : Schmeichel - Amartey, Evans, Soyuncu - Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton - Maddison, Barnes - Vardy

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Jones, Milner - Salah, Firmino, Mane