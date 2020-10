Croatie-France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Comme un air de revanche. La Croatie, qui a toujours en mémoire ses deux défaites consécutives contre les Bleus (4-2), attend de pied ferme la venue de l'équipe de France dans un stade Maksimir qui devrait accueillir pour l'occasion près de 7 000 supporters. Zlatko Dalic a préparé ses hommes pour ce choc. Le sélectionneur croate misera ainsi sur Dominik Livakovic dans les buts.

Le portier sera protégé par une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Filip Uremovic, Dejan Lovren, Domagoj Vida et Borna Barisic. Dans l'entrejeu, le Ballon d'Or 2018 Luka Modric part pour être épaulé par l'expérimenté Milan Badelj, sans doute préféré à Mateo Kovacic. À l'animation, on retrouvera Nikola Vlasic, que nous vous présentions hier, dans l'axe. Il sera accompagné par le Lillois Domagoj Bradaric à gauche et Ivan Perisic à droite. On retrouvera enfin en pointe Bruno Petkovic.

Vers un duo Martial-Mbappé

Les Tricolores, eux, devraient reconduire le schéma en 4-4-2 losange vu contre le Portugal dimanche au Stade de France (0-0). Le capitaine Hugo Lloris conserve logiquement la confiance de Didier Deschamps. Le gardien de Tottenham aura donc devant lui une première ligne de quatre, avec, de droite à gauche, Ferland Mendy, Raphaël Varane, Clément Lenglet et Lucas Hernandez.

Dans l'entrejeu, N'Golo Kanté et Paul Pogba seront à nouveau titulaires. Les deux porte-bonheurs de DD, invaincus lorsqu'ils démarrent un match ensemble en Bleu, devraient être accompagnés par Corentin Tolisso, performant contre l'Ukraine, ou Steven Nzonzi, apprécié pour son abattage. Antoine Griezmann enchaînera à la mène derrière un duo composé de Kylian Mbappé et Anthony Martial.