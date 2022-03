Bayer Leverkusen : rupture des ligaments croisés du genou pour Florian Wirtz

C'est une terrible nouvelle pour le Bayer Leverkusen et pour le joueur. Le jeune milieu de terrain Florian Witz (18 ans), brillant en Bundesliga depuis deux ans maintenant et déjà considéré comme un élément clé de l'Allemagne, a subi une grave blessure face à Cologne.

Le joueur auteur de 10 buts et 14 passes décisives en 34 matchs cette saison souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, a annoncé le club dans un communiqué. Sa saison est déjà terminée et il pourrait même manquer la prochaine Coupe du monde au Qatar en novembre prochain.

😥ℹ️ Florian Wirtz has torn his ACL in #B04KOE.



Wishing you a strong recovery, Flo! 🙏