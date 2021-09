MU : nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo enchaîne les records ces dernières semaines. Après être devenu le meilleur buteur en sélection nationale (avec 111 buts, devant Ali Daei) durant la dernière trêve internationale, il récolte un nouvel honneur qui prouve une nouvelle fois son exceptionnelle longévité.

Titulaire avec Manchester United pour affronter les Young Boys de Berne, le Portugais rejoint Iker Casillas au nombre de matches de Ligue des Champions disputés dans sa carrière, à savoir 181. Un record qu'il sera a priori bientôt le seul à détenir puisqu'il s'agit là du premier match de la phase de poules. Derrière Cristiano Ronaldo et Casillas, on trouve Xavi, Messi et Raul.