JT Foot Mercato : la Juventus en pleine tempête

La Juventus au plus mal en championnat et en LDC

Tremblement de terre à Turin, la Juve est éliminée de la Ligue des Champions après sa défaite 4-3 sur la pelouse de Benfica. Les Bianconneri sortent par la petite porte après une campagne désastreuse avec seulement 3 points au compteur en 5 journées. Si Massimiliano Allegri était en colère après l'élimination, le coach de la Juve se voulait résolument optimiste et espère des jours meilleurs pour son équipe. Mais ce gros raté n'a rien de surprenant au vu du début de saison des Italiens. Un homme concentre toutes les critiques et c'est évidemment Allegri. Après un mercato intéressant cet été, les fans de la Juve pensaient repartir sur une dynamique vertueuse mais cela n'a pas duré. Avec 4 nuls et 2 défaites en championnat, les Turinois pointent à une triste 8e place en Serie A. Le jeu minimaliste agace les supporters même si les blessures n'ont pas épargné cette équipe. Sauf qu'un changement de stratégie ne semble pas à l'ordre du jour car le club n'a pas les moyens de renvoyer Allegri. Une situation compliquée qui n'est pas prête de s'arranger car la contestation gronde et certains joueurs sont ciblés à l'image d'Ángel Di María qui ne répond pas aux attentes. D'ailleurs, l'Argentin ne compterait pas s'éterniser à Turin. Dans une interview accordée pour le site de la CONMEBOL, il a indiqué vouloir revenir rapidement en Argentine pour y terminer sa carrière.

La Vieille Dame doit faire face à la justice

Depuis quelques semaines, la Vieille Dame se trouve au cœur d’un scandale concernant sa gestion financière. La Gazzetta dello Sport rapporte que la situation s’est aggravée. Lors des perquisitions menées au siège de la Juventus, la police a mis la main sur un document compromettant. Il s’agit d’une note indiquant que le club a dû payer environ 20 M€ à Cristiano Ronaldo, même en cas de départ du Portugais. Le souci c’est que ces 20 M€ n’auraient pas été déclarés dans le bilan comptable bianconero. La Juventus a publié un communiqué pour affirmer avoir respecté la loi. Néanmoins, elle a 20 jours pour présenter sa défense à la justice. Affaire à suivre…

L'AJ Auxerre a enfin trouvé son nouvel entraîneur

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Christophe Pélissier est le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre. À 57 ans, le technicien français succède à Jean-Marc Furlan qui a récemment été démis de ses fonctions. Ancien coach de Lorient notamment, Pélissier s'est engagé avec le club auxerrois pour les deux prochaines saisons et aura pour mission de le maintenir dans l'élite.