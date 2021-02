OM : les joueurs et les supporters se sont expliqués

La suite après cette publicité

Les dernières semaines ont été tendues à Marseille. Entre la crise institutionnelle que traverse le club et les échauffourées qui ont eu lieu le week-end dernier, il fallait à tout prix mettre un terme à cette situation, à la veille de ce Clasico contre le PSG. Comme l'explique RMC Sport, joueurs et certains représentants de groupes de supporters se sont expliqués pendant une bonne heure ce samedi, au centre d'entraînement RLD. L'occasion d'enterrer la hache de guerre.

Mécontents de l'état d'esprit général de leur équipe de cœur, les supporters ont notamment reproché à certains joueurs comme Florian Thauvin et Dimitri Payet leur niveau de performance récent. Le premier a été assez transparent et a notamment évoqué son désaccord avec la direction quant à sa prolongation, alors que le Réunionnais a été un peu plus calme et discret, promettant tout de même de tout faire pour pouvoir remontrer son meilleur visage.

Alvaro Gonzalez n'a pas apprécié certaines critiques

Steve Mandanda s'est lui aussi exprimé, dans son rôle de capitaine. Le portier a avoué qu'il y avait un blocage chez certains partenaires et qu'il fallait un déclic, toujours selon la radio, et ses propos auraient été bien accueillis par les fans. Le ton est en revanche un peu monté avec Alvaro Gonzalez, qui a mal accepté les critiques concernant la motivation et l'investissement du groupe phocéen. Pour l'Espagnol, le soucis n'est pas là.

Dario Benedetto a lui aussi été interpellé par les supporters autorisés à La Commanderie ce samedi. Mais globalement, tout s'est plutôt bien passé et les deux parties étaient sur la même longueur d'ondes. Les fans phocéens ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, et les joueurs les ont écoutés. C'est maintenant sur le terrain qu'il faudra répondre, avec la réception du PSG demain soir (à suivre en direct sur Foot Mercato). Nul doute qu'une victoire contre l'ennemi parisien permettrait d'enterrer définitivement les mauvais souvenirs de ces dernières semaines.