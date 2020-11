Ligue 1 : le match OM-Nice reporté !

En pleine trêve internationale, les écuries de Ligue 1 Uber Eats travaillent avec les forces en présence pour préparer le sprint final jusqu'à la fin de l'année civile 2020. Mais elles doivent, pour beaucoup, composer avec les blessures et les absences pour cause de covid-19. Prévue le 21 novembre prochain, la rencontre opposant l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice (11ème journée) est finalement reportée.

La Ligue de Football Professionnelle vient de l'annoncer à l'instant. «Après avis de la commission nationale COVID FFF constatant l'indisponibilité certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs de l'OGC Nice, pour cause de tests RT-PCR positifs, pour son match contre l'Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l'article 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2020-21, décide de reporter le match Olympique de Marseille / OGC Nice, comptant pour la 11ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le samedi 21 novembre 2020 à 21h, à une date ultérieure.». Pour rappel, l'OM doit déjà rattraper un match en retard face à Lens, comptant pour la 9e journée. A noter aussi que le match de Ligue 2 entre Nancy et Troyes est également reporté pour les mêmes raisons.