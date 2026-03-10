Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Alvaro Arbeloa fusille Joan Laporta

Par Dahbia Hattabi
1 min.
arbeloa @Maxppp

Ce mardi, Alvaro Arbeloa était de passage face à la presse avant un match très important face à Manchester City en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Le technicien espagnol de 43 ans a été interrogé sur le match, mais aussi sur d’autres sujets d’actualité.

La suite après cette publicité

Il a notamment été question de Joan Laporta, le président du FC Barcelone qui est candidat à sa propre réélection et qui a fait une nouvelle sortie sur l’affaire Negreira. Et on peut dire qu’Arbeloa n’a pas mâché ses mots le concernant. « Oui, le candidat Laporta… Je crois que c’est lui qui a quadruplé les paiements à Negreira. Il n’y a pas grand-chose de plus à ajouter. » Un bon gros tacle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Álvaro Arbeloa

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier