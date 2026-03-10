Alvaro Arbeloa fusille Joan Laporta

Ce mardi, Alvaro Arbeloa était de passage face à la presse avant un match très important face à Manchester City en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Le technicien espagnol de 43 ans a été interrogé sur le match, mais aussi sur d’autres sujets d’actualité.

La suite après cette publicité

Il a notamment été question de Joan Laporta, le président du FC Barcelone qui est candidat à sa propre réélection et qui a fait une nouvelle sortie sur l’affaire Negreira. Et on peut dire qu’Arbeloa n’a pas mâché ses mots le concernant. « Oui, le candidat Laporta… Je crois que c’est lui qui a quadruplé les paiements à Negreira. Il n’y a pas grand-chose de plus à ajouter. » Un bon gros tacle.