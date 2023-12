Mevlut Erding victime de chantage par son ex-compagne

Connu du grand public en France pour avoir fait les beaux jours du PSG, du Stade Rennais ou encore de l’AS Saint-Etienne au cours de la décennie 2000, Mevlut Erding ne s’attendait pas à vivre une fin de carrière aussi éprouvante. Fragilisé par les pépins physiques à répétition, l’ex-international turc (35 sélections, 8 buts) a enchaîné les expériences non-concluantes en Turquie avant de s’offrir un dernier challenge en National 2. Un défi qui n’a pas eu l’effet escompté car le natif de Saint-Claude a finalement décidé de mettre un terme à son contrat ainsi qu’à sa carrière après deux rencontres disputées avec le Racing Besançon.

Retiré des terrains depuis plus d’un an et alors qu’il est dorénavant en charge des attaquants du club franc-comtois, Mevlut Erding vit un véritable calvaire. L’ancien Parisien serait victime de chantage de la part de son ex-femme qui lui réclamerait une somme astronomique afin que ce dernier puisse voir ses enfants. C’est en tout cas ce que le principal intéressé a dénoncé via les réseaux sociaux. «Mon épouse ne donne plus de signe depuis maintenant cinq mois et m’empêche de voir mes enfants, je ne sais pas où ils sont. J’ai parlé samedi à mon fils car j’ai réussi à joindre ma femme par mail, en la prévenant que je lui ferai un virement d’un million d’euros sur son compte», a-t-il déclaré sur son compte Instagram avant de poursuivre de la sorte. «La famille de ma femme m’appelle et me dit que ce ne sont pas mes enfants, qu’ils ne sont pas de moi car j’étais souvent en déplacement. Je leur ai demandé des tests ADN, qu’ils me refusent. Comment peut-on être aussi mauvais ? L’argent détruit les familles», a-t-il fini par conclure.