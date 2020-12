PSG : le coût du licenciement de Thomas Tuchel et son staff

La suite après cette publicité

C'est désormais confirmé par l'ensemble des médias en France et en Allemagne, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris SG. Les derniers détails sont en cours de résolution entre le club de la capitale et les avocats de l'Allemand.

Le Parisien nous apprend que le licenciement de l'Allemand et son staff (ses adjoints Zsolt Low et Arno Michels notamment), à six mois des termes de leurs contrats, coûtera environ 7 M€ aux Rouge-et-Bleu.