Ligue 1 : Toulouse arrache le nul contre Monaco en fin de match

Début de la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi soir avec le match d’ouverture entre Toulouse et l’AS Monaco. Un match sur le papier plutôt plaisant avec de l’enjeu. Les Monégasques, qui ont déroulé face à Reims le week-end dernier avec le triplé Mika Biereth, pouvaient mettre la pression sur Nice et recoller au podium de la Ligue 1. Pour l’occasion, le coach Adi Hutter misait sur un 11 encore une fois très offensif avec un quatuor composé de Biereth, Minamino, Akliouche et Embolo. De son côté, Toulouse à domicile et privé de Aboukhlal, espérait faire un résultat pour revenir dans la première partie de tableau.

Série en cours Plus de statistiques Toulouse V V D N D Monaco V D N V D

Mais dans ce match, ce sont les Monégasques qui allumaient la première mèche. Sur un beau jeu à trois, Akliouche servait Biereth dans la surface. L’attaquant danois servait dans la surface Minamino qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (1-0, 21e). Dans la foulée, Biereth ne passait pas loin de faire le break, mais son tir était repoussé par un bon Haug sur sa ligne. Le gardien toulousain s’illustrait une nouvelle fois quelques minutes plus tard devant Lamine Camara et permettait à son équipe de rester en vie. Peu avant la mi-temps, le match était interrompu à deux reprises pour des chants insultants envers la LFP en provenance du virage Brice-Taton.

Monaco peut avoir des regrets

Il fallait l’intervention de Vincent Sierro et Djibril Sidibé pour que la rencontre reprenne dans le calme. Au retour des vestiaires, Monaco revenait avec les mêmes intentions et Akliouche manquait de précision dans le dernier geste pour faire le break (61e). Le TFC répondait quelques minutes avec sa première grosse occasion. Elle était signée Frank Magri. Sa tête était repoussée par un Majecki vigilant sur sa ligne. La première alerte pour l’AS Monaco, qui répondait encore une fois par l’intermédiaire de Maghnès Akliouche. Mais le milieu offensif ratait une nouvelle fois sa volée. Une nouvelle occasion manquée qui allait couter cher en fin de match.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 44 25 +17 13 5 7 49 32 8 Toulouse 34 25 +5 9 7 9 32 27

Car après celle-ci, Singo manquait aussi le but en touchant le poteau (87e). Et après la première alerte côté Toulouse avec l’occasion manquée d’Edjouma, le TFC arrachait l’égalisation dans les derniers instants grâce à un excellent travail de Frank Magri. L’attaquant de 25 ans se jouait de toute la défense monégasque, envoyait Majecki aux fraises, et finissait dans le but malgré la présence des défenseurs monégasques dans la surface. Un but qui rendait fou de rage le coach Hutter. Majecki, sur la dernière action, sauvait Monaco d’une contre-performance terrible avec une belle parade. Avec ce match nul, Monaco rate l’occasion de se rapprocher du podium. Le TFC accroche un bon point qui va faire du bien au classement.