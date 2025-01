Al-Hilal : Neymar Jr a totalement craqué en coulisses

Lundi dans la soirée, Al-Hilal a officialisé le départ de Neymar Jr, après seulement 7 matches joués en un peu plus d’un an et demi (1 but et 2 assists). «Le club et Neymar conviennent de mettre fin à la relation contractuelle de manière consensuelle. Le club exprime ses remerciements et son appréciation à Neymar pour tout ce qu’il a fait au cours de sa carrière à Al-Hilal et lui souhaite du succès dans la poursuite de son parcours», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Quelques heures après, le Brésilien a publié un message d’adieu sur ses réseaux sociaux.

« A tous les membres d’Al-Hilal, aux supporters, merci ! J’ai tout donné pour jouer et je souhaitais que nous vivions de meilleurs moments sur le terrain ensemble… Aux Saoudiens, merci de nous avoir donné, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences. Je connais maintenant les vrais Saoudiens et j’ai des amis pour la vie. J’ai toujours ressenti votre amour et votre passion pour le jeu. Je suivrai votre parcours en tant que club et pays jusqu’en 2034. Votre avenir sera incroyable, des choses spéciales se produisent et je vous soutiendrai toujours.»

Neymar en veut beaucoup à Jorge Jesus

Mais d’après UOL, Ney ne regrettera pas tout le monde. En effet, la publication brésilienne explique que le footballeur âgé de 32 ans a été blessé par le traitement de son désormais ex-entraîneur, Jorge Jesus. Il estime ne pas avoir été bien traité par le Portugais après sa longue blessure au genou gauche. Il faut rappeler que Jorge Jesus, qui doit respecter un quota de footballeurs étrangers dans son groupe, ne l’a pas inscrit dans la liste des joueurs pouvant participer à la Saudi Pro League. Neymar est donc resté sur la touche, lui qui estime qu’il aurait pu être plus impliqué malgré les restrictions concernant les joueurs étrangers.

UOL ajoute que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Neymar a été l’interview du technicien portugais sur son niveau. En effet, il avait déclaré : « Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement ». Des propos qui ont blessé le joueur, qui se donnait à fond pour revenir même s’il savait qu’il n’était pas encore à 100% de ses moyens. C’est à ce moment-là que son envie de partir a grandi. Neymar, qui a mal vécu la situation et cette humiliation, a finalement trouvé un accord avec Al-Hilal. Un club et plus largement un pays avec lesquels il garde de bonnes relations, en vue du Mondial 2034 et d’un rachat commun de Santos.