Al-Hilal fonce sur Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan est sans doute au sommet de son art et l’un des meilleurs milieux de terrains du monde sans aucune discussion possible. Capitaine de Manchester City et très proche Pep Guardiola, le milieu de terrain international allemand de 32 ans, en fin de contrat d’ici la fin du mois de juin, se dit clairement en fin de cycle chez les Citizens et réfléchit clairement au sens à donner à la suite de sa carrière après une saison incroyable ponctuée d’un triplé mythique Premier League-Cup-Champions League.

Si le FC Barcelone et le PSG lui font les yeux doux, l’Arabie Saoudite n’est pas en reste et va tenter sa chance comme nous vous le révélions ce week-end. Et on connaît désormais l’identité du club saoudien. Et comme souvent, c’est le gouvernement qui va choisir et qui a décidé de placer le capitaine des Skyblues à Al Hilal. À défaut d’avoir Messi dans son club, le gouvernement saoudien va tenter de placer le capitaine des champions d’Europe. Reste désormais à convaincre le principal intéressé qui doit rapidement donner une réponse sur son avenir.

