Ligue des Champions, Séville - Lens : un duel intrigant entre deux équipes malades

La Ligue des Champions a enfin repris ses droits ce mardi et plusieurs équipes ont repris leur marque dans la plus prestigieuse des compétitions européennes qui, pour certains, fait office de rendez-vous annuel. À Lens, une qualification pour la phase de poules de Ligue des Champions n’a rien de systématique. Pourtant, ce mercredi, les Sang et Or seront en Andalousie pour y affronter le Séville FC et ainsi disputer leur premier match de Ligue des Champions depuis le 13 novembre 2002 et un déplacement prolifique sur la pelouse du Bayern Munich. Alors que les Bavarois étaient en crise sportive à cette époque-là, comme en témoigne leur dernière place dans un groupe composé également du Milan AC et La Corogne, Séville est également dans le dur ces dernières semaines.

Le Séville FC est en difficulté depuis deux saisons

On a presque l’impression que leur récent sacre en Ligue Europa est l’arbre qui a caché la forêt pleine de doutes et animée d’un déclin depuis plusieurs saisons. Considérée comme une institution tenace et glorieuse lors de la dernière décennie, Séville est en grande souffrance depuis deux ans, ce qui marque presque la fin d’une ère du côté du stade Ramón Sánchez Pizjuán. Avec un effectif bien moins reluisant qu’à l’accoutumée, José Luis Mendilibar doit savoir que son équipe n’est pas forcément taillée pour la C1. Perdant de nombreux cadres comme Jesus Corona, Yassine Bounou ou encore Alex Telles, le dernier douzième de Liga s’est affaibli malgré le retour excitant de Sergio Ramos. Ayant réalisé l’exploit de remporter la C3 l’an passé, le technicien de 62 ans avait en plus dû revigorer un effectif en plein doute après les échecs consécutifs de Julen Lopetegui et Jorge Sampaoli qui avaient provoqué un drôle de capharnaüm chez les Blanquirrojos.

Prolongé cet été alors qu’il faisait l’unanimité de l’autre côté des Pyrénées, l’ancien coach d’Eibar est en grande souffrance avec son équipe en championnat pour le moment. À travers un mois d’août cataclysmique, le Séville FC était bon dernier de Liga à la trêve internationale même si les nouveaux coéquipiers de Sergio Ramos avaient disputé un match de moins que la plupart des autres équipes suite au report de leur match face à l’Atlético Madrid début septembre. En proie à de grosses difficultés défensives, les Andalous ont toujours perdu avec seulement un but d’écart et ont toujours encaissé minimum deux buts par match. En déplacement à Alavès, ils ont notamment été balayés (4-3) alors qu’ils s’étaient également inclinés à domicile face à Valence (1-2) et Gérone (1-2). Des défaites accablantes contre des équipes qui, sur le papier, sont inférieures ou ont des ambitions plus modestes que les leurs. Même si la victoire le week-end dernier face à Las Palmas grâce au but de la recrue Dodi Lukebakio leur a permis de glaner leur premier succès cette saison (1-0), les doutes sévillans sont loin d’être dissipés…

Lens doit impérativement confirmer

Et alors que Séville aspiré, dans les années à venir, à retrouver son lustre d’antan, leur adversaire du soir se trouve dans une configuration diamétralement opposée. De retour en Ligue 1 lors de la saison 2020-21, Lens est en constante évolution. Après avoir terminé à la septième saison lors de leurs deux premiers exercices suite à leur montée, les Artésiens ont fait un énorme bond en avant la saison passée en finissant deuxième sous la houlette de Franck Haise. Désormais attendus au tournant, les coéquipiers de Brice Samba n’ont plus l’effet de surprise de leur côté et doivent confirmer leur nouvelle dynamique. Pourtant, malgré un mercato ambitieux malgré les pertes douloureuses de Seko Fofana et Loïs Openda, le RCL est en grande souffrance depuis le début de saison.

Poussifs dans le jeu, même s’ils avaient été mal payés après deux performances abouties contre Rennes (1-1) et le week-end dernier contre Metz (1-0), les Lensois sont méconnaissables. Alors qu’Elye Wahi, recrue phare de l’été artésien, n’a pas encore montré tout son talent, l’osmose collective, richesse et force lensois l’an dernier, peine à être retrouvée alors que Lens n’a toujours pas remporté le moindre match de Ligue 1 cette saison. La Ligue des Champions, qu’ils vont retrouver près de 21 ans plus tard, leur permettra-t-elle de rectifier le tir ? Malgré l’expérience européenne de leur adversaire, les pensionnaires du Stade Bollaert partent sur un pied d’égalité en termes de confiance. Alors que le nul pourrait être un résultat avantageux pour Lens, qui figure dans un groupe assez homogène avec également le PSV Eindhoven et Arsenal, une victoire à l’extérieur ce mercredi semble idéale permettrait aux Sang et Or d’enfin lancer leur saison.