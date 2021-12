Le FC Barcelone sous le choc du choix d'Ousmane Dembélé, un boulet paralyse le mercato de la Juventus

La suite après cette publicité

Dembélé et le Barça n'arrivent pas à s'entendre !

Le dossier sensible qui maintient en haleine tout le FC Barcelone : la prolongation d'Ousmane Dembélé ! Depuis des mois, le club blaugrana cherche à prolonger le Français. Hier avait lieu une réunion au sommet pour boucler l'accord mais comme l'indique Mundo Deportivo sur sa Une : «ça se complique sérieusement pour une prolongation.» Même chose en Une de Sport qui évoque un «mauvais sentiment» lors de la réunion entre la direction, le joueur et ses représentants. En effet, hier soir, nous révélions sur notre site les demandes totalement surréalistes de Dembélé et de son clan à la direction blaugrana. Il y aurait accord entre les deux parties seulement si le joueur obtenait 40 millions d'euros brut annuel (en Espagne il faut environ diviser par deux pour obtenir le net) ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros. Le clan Dembélé estime que le joueur est l'avenir du Barça, et qu'ils n'accepteront jamais moins que ce qui a déjà été proposé par les Catalans à Erling Haaland. Bref, ça sent mauvais et la presse locale ne s'y trompe pas et s'attend à perdre le champion du monde 2018.

Aaron Ramsey coûte plus cher que CR7 !

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes mais il est déjà bien présent notamment en Italie où la Juventus cherche à dégraisser mais est en pleine galère avec l'un de ses indésirables ! Comme l'annonce Tuttosport sur sa Une, Aaron Ramsey est un véritable gouffre financier pour la Vieille Dame : «Il coûte plus cher que Cristiano», se désole le quotidien turinois. «Ramsey bloque le mercato de la Juve, il a joué seulement 840 minutes sous le maillot bianconero cette année. Il gagne 8928€/minute. CR7 et son contrat max encaissait 7921€/minute.» Sauf que le Portugais enchaînait les matches et surtout les buts. Le mercato de la Juve, on en parle aussi sur la Une du Corriere dello Sport qui rapporte que les Bianconeri veulent vendre 6 joueurs pour alléger leur compte dont Rabiot, Arthur et Kulusevski !

Foden met tout le monde d'accord en Premier League

Ça jouait hier soir à l'occasion de la 20e journée de Premier League. Deux candidats au titre, Chelsea et Manchester City, ont connu des fortunes diverses ! En effet, City s'est imposé (1-0) face à Brentford, alors que dans le même temps les Blues ont concédé le match nul contre Brighton (1-1). Une belle opération des Cityzens grâce à un Phil Foden qui permet à City de «s'envoler vers le titre», comme le rapporte le Daily Mail sur sa Une. L'Anglais est de retour en grâce et le royaume de sa Majesté ne s'y trompe pas en lui rendant un vibrant hommage ce matin. The Guardian ou encore le Mirror estiment qu'ils ont bien fait car Foden permet à l'équipe de Pep Guardiola d'«accentuer son avance en tête du championnat.» En revanche, le tabloïd constate que «le but de Welbeck à la dernière minute met à mal les espoirs de titre de Chelsea.» Enfin, le Daily Telegraph se régale de la célébration de l'international anglais avec ce titre : «Foden vole haut», à l'image de City qui plane sur la Premier League ce matin avec 8 points d'avance.