Clarence Seedorf ne voit pas Kylian Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé est bien l'un des seuls Parisiens qui n'est pas critiquable après la défaite du PSG au Real Madrid, même si tous les supporters auraient souhaité un dernier exploit en fin de match pour arracher la prolongation. Le champion du monde 2018 disputait peut-être son dernier match de Ligue des Champions sous la tunique du club de la capitale française, avant de revêtir très certainement celle de la capitale espagnole.

Dans des propos tenus sur Amazon, Clarence Seedorf, désormais consultant, s'est exprimé sur une possible arrivée de Mbappé à Madrid, et étonnamment il ne voit pas forcément d'un bon œil l'arrivée du prodige français chez les Merengues car il évolue au même poste que Vinicius Jr : «je ne vois pas Mbappé dans cette équipe, car je dois retirer Vinicius. Qu'est-ce que je fais, je le mets à droite pour Asensio ? OK, alors il correspond. Benzema a réalisé que l'équipe avait besoin de lui plus bas et il est descendu au milieu de terrain. Mbappé ne le fait pas encore, Neymar l'a fait pour essayer de prendre le contrôle du jeu. Il a peut-être besoin d'un autre environnement pour se développer davantage.»