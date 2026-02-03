Menu Rechercher
OM : réunion au sommet entre les joueurs et des supporters

Medhi Benatia et Roberto De Zerbi à l'entrainement à l'OM
Marseille Rennes

Une cinquantaine de supporters des associations marseillaises ont été reçus lundi soir à la Commanderie pour une réunion avec les joueurs, le staff et la direction de l’OM. Présents dans le réfectoire du Centre Robert Louis-Dreyfus, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont échangé pendant près d’une heure et demie avec les fans dans une atmosphère jugée « plutôt calme » selon RMC. Les joueurs, dont Léo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah, ont pris la parole pour assurer qu’ils donneraient tout face à Rennes en Coupe de France. Les dirigeants ont rappelé l’importance de la qualification pour la Ligue des Champions, tout en reconnaissant l’inconstance de l’équipe cette saison.

Les supporters ont, pour leur part, affiché leur soutien mais posé aussi quelques critiques, notamment sur le manque de caractère de certains joueurs et des choix parfois incompréhensibles. « On va vous encourager. Il faudra tout donner. Interdiction de perdre face à Rennes », ont insisté plusieurs fans. De Zerbi, visiblement satisfait de cette prise de contact, a souligné son investissement à Marseille et sa volonté de voir l’équipe retrouver sa régularité. L’objectif de la réunion était clair : créer une forme d’union sacrée avant le choc de Coupe de France, avec 60 000 spectateurs attendus au Vélodrome, et assurer que le stade serait derrière l’équipe malgré la situation délicate.

Coupe de France
Marseille
Roberto De Zerbi
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia

