Real Madrid : pourquoi la direction se frotte déjà les mains avec la Super League Européenne

C'est un projet qui, jour après jour, commence à prendre forme. La situation de crise financière aux quatre coins de l'Europe du foot n'y est d'ailleurs sûrement pas étrangère, puisqu'une telle compétition permettrait de remplir les caisses des cadors du Vieux Continent. Parmi eux, le Real Madrid. Moins épargné par la crise que d'autres clubs comme le Barça, l'Inter ou même le PSG, la formation de Liga a tout de même besoin de liquidités.

Comme le rapporte AS, la participation à une telle compétition apporterait 350 millions d'euros aux clubs. Et ce n'est pas tout, puisqu'un montant colossal de 233 millions d'euros supplémentaires serait offert à chaque écurie de Super League Européenne pour les infrastructures et pour combler les pertes liées à la Covid-19 notamment. Ainsi, chaque club pourrait recevoir un chèque de 583 millions d'euros !

La rénovation du Bernabéu remboursée dès la première année

Selon le journal, ce serait une superbe opération pour les Merengues, qui, avec cette somme uniquement, rembourseraient directement le crédit contracté pour la rénovation du Santiago Bernabéu (570 millions d'euros). Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus des points mentionnés ci-dessus, cette compétition permettrait des entrées d'argent bien supérieures à la Ligue des Champions en termes de matchday, puisqu'il y aurait tout simplement plus de rencontres (18 à 23 en cas de parcours jusqu'en finale, contre 13 actuellement).

Autant dire que tous les soucis actuels du Real Madrid mais de bien d'autres clubs européens seraient très rapidement réglés en cas de Super League Européenne. Florentino Pérez, fervent défenseur de cette compétition élitiste entre les gros clubs européens, a donc logiquement l'eau à la bouche...