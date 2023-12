Vidéo : le match maitrisé de l’OM face à Clermont enflamme X !

Pour leur dernière journée à domicile de l’année, l’Olympique de Marseille recevait Clermont au Vélodrome. Les Olympiens se sont imposés 2-1 grâce à un but de Murillo (26e), superbement servi par Aubameyang en une touche, et un but d’Amine Harit (42e). Cette victoire permet aux hommes de Gennaro Gattuso de grimper à la 6e place du classement de Ligue 1, à seulement 4 points du podium. La prestation des joueurs marseillais a donc beaucoup plu sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité