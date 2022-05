Neymar est bien décidé à contrarier les plans du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a déjà entamé sa révolution. Elle a démarré par la prolongation annoncée en grande pompe à l'occasion de PSG-Metz lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Dans la soirée, Leonardo apprenait son licenciement au poste de directeur sportif. Le Brésilien devrait être remplacé par Luis Campos, très proche de certains membres de l'entourage de Mbappé, qu'il a connu à l'AS Monaco quand il était encore un jeune joueur. Puis viendra probablement le changement d'entraîneur.

Un autre représentant auriverde pourrait plier bagage mais il sera plus difficile à faire partir. D'après Le Parisien, le PSG se positionne clairement en faveur d'un départ de Neymar. Ce dernier est considéré comme un problème à long terme. Il ne sera pas retenu en cas d'offre jugée intéressante mais avec un recrutement pour 222 M€ au FC Barcelone en 2017, un transfert s'annonce d'ores et déjà très compliqué, voire impossible.

Neymar veut aller au bout de son contrat

Il y a quelques semaines, nous vous dévoilions que le club de la capitale avait proposé le joueur à d'autres clubs, sans grand succès jusque-là. Même le Barça, par la voix de Xavi, ne semble pas intéressé. «On doit faire le bilan entre ce qui est possible de faire et les positions à prioriser. Neymar ne me déplaît pas, mais nous n'avons pas parlé de son retour», disait hier l'entraîneur catalan en conférence de presse.

Et puis le numéro 10 n'a visiblement pas envie de partir. Alors qu'il a été prolongé l'an passé à la même période jusqu'en 2025, on estime dans son clan, selon les informations de L'Equipe, que le PSG a mis une certaine pression pour signer ce nouveau contrat. Alors il faut aller au bout. La star avait d'ailleurs évoqué le même argument à ESPN quand il était sifflé par les Ultras après la débâcle madrilène : « J'ai encore un contrat de trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle. »