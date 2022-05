Le PSG ouvre la porte à un départ de Neymar

C'est désormais bouclé, Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2025. Après des mois de négociations, l'international français a trouvé un accord avec son club actuel pour rester trois saisons supplémentaires. Et forcément, cela a eu des conséquences sur l'organigramme du Paris Saint-Germain. Si Mauricio Pochettino est actuellement toujours en poste, Leonardo a été démis de ses fonctions après la victoire contre Metz, samedi (5-0). Un nouveau directeur sportif est alors sollicité pour établir le prochain mercato et certains pourraient en faire les frais.

Désireux de frapper fort pour le prochain mercato afin de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions, les hautes sphères parisiennes seraient prêtes à revoir leur politique et à se séparer de Neymar. Comme nous vous l'avions évoqué en mars, et confirmé aujourd'hui par les dernières informations du Parisien, le Brésilien n'est plus aussi apprécié qu'à son arrivée par le Qatar. Alors qu'il avait également prolongé son contrat jusqu'en 2025, en mai 2021, l'ancien joueur du FC Barcelone pourrait être poussé vers la sortie cet été en cas d'offre conséquente.

Neymar aimerait rester au PSG

Arrivé au PSG pour 222 millions d'euros, le Brésilien n'a plus la même valeur que lors de son arrivée en 2017, la faute à ses nombreuses blessures qui l'ont freiné dans son élan. Pourtant, après la prolongation de son collègue, samedi soir, le Parisien avait exprimé son désir de s'inscrire dans la continuité au PSG. «Kylian Mbappé est un crack. C’est le présent et le futur du PSG. Je suis très content, en tant que coéquipier et ami, qu’il reste. On espère accomplir de grandes choses ensemble dans le futur», avait-il expliqué sur Prime Video.

L'été s'annonce en tout cas compliqué pour le successeur de Leonardo. Toujours selon Le Parisien, la direction parisienne aurait déjà des postes prioritaires à renforcer à l'intersaison. Un défenseur central serait une priorité, ainsi que deux milieux de terrain et un ailier, pour compenser le départ d'Angel Di Maria. Selon nos informations, la piste de Luis Campos, proche de Kylian Mbappé et passé par l'AS Monaco et le LOSC, est la plus sérieuse pour succéder à Leonardo et retravailler l'effectif autour de Mbappé.