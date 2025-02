Liverpool, Valence : ça tourne au cauchemar pour Giorgi Mamardashvili, la sensation de l’Euro 2024

C’était l’une des sensations de l’Euro 2024. Brillant avec la Géorgie qu’il a propulsé en 1/8e de finale de la compétition avec notamment 29 arrêts effectués en 4 matches, dont 4 contre la Turquie, 11 contre la Tchéquie, 5 contre le Portugal et 9 face à l’Espagne. Un tournoi de haute volée pour un joueur déjà considéré depuis deux saisons comme l’un des meilleurs gardiens de Liga. Homme fort de Valence, il avait aidé les Murciélagos à être la septième défense de Liga l’an dernier et d’atteindre une belle neuvième place. Logiquement, les plus grands clubs d’Europe étaient sur les rangs. Un temps souhaité par Newcastle, c’est bien Liverpool qui a arraché sa signature pour 30 millions d’euros.

«Liverpool a conclu un accord pour le transfert de Giorgi Mamardashvili, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Le gardien de but de Valence devrait rejoindre Anfield pour la saison 2025-26. Les Reds ont conclu un accord pour le joueur de 23 ans qui restera en Espagne jusqu’à la fin de la campagne actuelle avec Los Che avant de rejoindre la Mersey l’été prochain» pouvait-on lire dans un communiqué des Reds. Auparavant évoqué du côté de Bournemouth puisque les Reds voulaient le voir évoluer en prêt en Premier League avant de le mettre en concurrence avec Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili a poussé pour rester un an de plus à Valence dans un environnement qu’il apprécie. Un choix louable, mais qui tourne pour le moment au vinaigre.

Giorgi Mamardashvili loin de son meilleur niveau

Longtemps lanterne rouge de Liga, Valence a relevé la tête depuis plusieurs semaines, mais reste relégable avec une 18e place malgré un nombre de points similaire à Las Palmas (17e), mais avec une moins bonne différence de but (-16 contre -14). Si le secteur offensif n’est pas extraordinaire (25 buts inscrits, 14e meilleure attaque), la défense qui était une force de la saison dernière est en grande difficulté (41 buts concédés, 18e meilleure défense) et Giorgi Mamardashvili n’y est pas étranger. Réalisant 60% d’arrêts cette saison contre 73% la saison dernière et 70% la saison précédente, le portier de 24 ans est en dessous de ses standards et déçoit. Il a notamment subi la déroute de son équipe 7-1 contre le FC Barcelone le 26 janvier dernier.

Septième meilleur gardien du monde lors du dernier Trophée Yachine, Giorgi Mamardashvili reste à un niveau loin d’être catastrophique cette saison, mais il est très loin de l’excellent niveau qu’il a affiché sur les deux dernières saisons. Pris dans l’engrenage négatif de son équipe, il va devoir hausser son niveau pour aider Valence dans sa mission maintien. Une phase compliquée pour lui, d’autant que les doutes sur son avenir à Liverpool arrivent. Leaders de Premier League, les Reds ont déroulé cette saison et à 32 ans, Alisson Becker a montré qu’il était capable de maintenir son meilleur niveau. La doublure Caoimhín Kelleher qui l’a suppléé durant l’automne quand il était blessé a aussi été rassurant et performant. «Nous verrons ce que la saison prochaine nous apportera. Nous avons acheté un gardien de but et l’avons envoyé en prêt et la saison prochaine, nous aurons Alisson, Caoimhin, Jaros et Mamardashvili. Quatre très bons gardiens. Ils seront sous contrat et nous verrons comment cela se passe», a d’ailleurs récemment déclaré Arne Slot le coach des Reds.

Ancien joueur de Liverpool, l’Irlandais John Aldridge a notamment critiqué ce transfert dans un entretien pour le Sunday World : «je pense que Liverpool fait une erreur avec son gardien irlandais, puisque Kelleher est meilleur que le Géorgien Giorgi Mamardashvili , qui arrivera à Anfield l’été prochain.» Et sur les statistiques de la saison, difficile de le contredire. Caoimhín Kelleher comptabilise 1,6 but évité cette saison quand Alisson Becker est à 0,62 but évité. En revanche Giorgi Mamardashvili est dans le négatif avec -5,6 buts évités. Ce qui veut dire qu’il a pris plus de buts que ce qu’il était censé faire. À titre de comparaison, l’an dernier Giorgi Mamardashvili comptabilisait 9,3 buts évités et était largement dans le positif. Un chiffre qui s’explique évidemment par une moins bonne forme du collectif de Valence, mais aussi par une forme plus compliquée pour le natif de Tbilissi. En tout cas, Giorgi Mamardashvili n’arrivera pas à Liverpool avec la plus grande des confiances, surtout s’il ne parvient pas à éviter la relégation à Valence…