OL : le communiqué de John Textor sur le mercato

Alors que le mercato d’été ferme ses portes dans quelques heures, l’Olympique Lyonnais, qui a annoncé l’arrivée de Paul Akouokou ce vendredi soir, a tenu à réagir, à travers un communiqué signé John Textor, aux derniers rebondissements de son marché concernant la DNCG et la saisie des comptes par Jean-Michel Aulas : «Nous ne sommes pas satisfaits de commencer notre mandat de direction avec des limitations de dépenses lors de notre premier mercato. Ce n’est pas aussi amusant que je l’aurais souhaité, mais c’est notre réalité actuelle. Les décisions de la DNCG peuvent sembler douloureuses, mais ses préoccupations pour la santé financière de notre club sont certainement justifiées», a alors affirmé Textor qui souhaitait communiquer «afin de prévenir certaines voix qui ont l’intention de ternir l’intégrité de bonnes personnes, de semer la confusion au sein de notre communauté et de nuire à notre club.»

«Les régulateurs de la santé financière dans le football, la DNCG, nous ont mis au défi d’exécuter notre plan d’affaires de manière austère, comme cela était nécessaire pour rétablir nos fondations qui avaient été gravement mises à mal après trois années de déceptions sportives et de revenus réduits. Nos fondations ont également été fortement impactées par l’augmentation des niveaux de dette, liée aux impacts du COVID, dont les conséquences perdurent aujourd’hui. Avec les décisions de la DNCG derrière nous, je peux sincèrement dire que nous travaillons parfaitement ensemble, et leur rôle dans la surveillance financière de notre club nous a déjà permis de nous positionner vers un avenir plus prometteur pour le club. », a écrit le président de l’Olympique Lyonnais.