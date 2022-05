Nice-Nantes : la réaction à chaud de Dante

Ce samedi soir, l'OGC Nice avait l'occasion de remporter une nouvelle Coupe de France face au FC Nantes. Mais dans un match peu emballant, les Niçois se sont inclinés sur un penalty de Ludovic Blas (46e). Un scénario cruel pour les Aiglons qui chutent donc à un pas du sacre. Au micro de France Télévision, le capitaine brésilien Dante a semblé très affecté par cette défaite.

«Je ressens beaucoup de tristesse. On est tous très déçus, car on voulait tellement offrir, ça a nos supporters qui attendent ça depuis longtemps. On n'a pas réussi et ça fait mal. Ça va faire mal longtemps. Mais on va devoir vite se relever avec ce match mercredi. On devra être revanchard pour la fin de saison.»