L’AC Milan séduit par un nouvel international français

Ça bouge au sein de l’attaque de l’AC Milan. Ce n’est pas encore officiel, mais les Rossoneri ont bouclé le prêt gratuit de l’attaquant allemand de West Ham, Niclas Füllkrug. Ce dernier a été engagé comme remplaçant de Santiago Gimenez, actuellement blessé au genou. Füllkrug pourrait ne pas être le seul buteur à débarquer en Lombardie cet hiver.

La Gazzetta dello Sport assure que le cas de Christopher Nkunku fait toujours débat. Le Français aurait des touches en Turquie, notamment avec Fenerbahçe, et la direction rossonera serait prête à écouter des offres. Cependant, nous vous révélions récemment que le clan Nkunku n’avait aucune intention de quitter San Siro. L’ancien Parisien se fait peu à peu sa place et entend bien confirmer qu’il peut être l’attaquant numéro 1 de Milan.

Mateta pas insensible à la Serie A

Cependant, le journal au papier rose insiste et assure que les Lombards disposent de plusieurs pistes en cas de départ de l’ancien pensionnaire de Chelsea. Le nom de la pépite brésilienne de Vasco da Gama, Rayan, est évoqué. Sauf que le joueur dispose d’une clause libératoire de 80 M€. De quoi permettre à la formation carioca de dormir sur ses deux oreilles face à un Milan incapable de payer une telle somme. Il existe toutefois une autre option.

Le quotidien italien affirme que le Français Jean-Philippe Matata (28 ans) est également pisté. Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2027, le natif de Sevran n’a toujours pas prolongé. International tricolore (3 sélections, 2 buts), Mateta est l’un des piliers des Eagles (9 buts, 2 passes décisives en 28 matches), mais il ne serait pas insensible aux sirènes d’un monstre de la Serie A. L’ancien Lyonnais jouirait d’une belle exposition dans un club plus médiatique que Crystal Palace à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Seul hic, Palace réclame 40 M€ pour son attaquant. Affaire à suivre.