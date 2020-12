AC Milan : Paulo Maldini évoque les alternatives à Zlatan Ibrahimovic

En s’imposant 3-2 face à la Lazio en milieu de semaine, l’AC Milan a conclu une année 2020 de toute beauté en tête du championnat, juste devant son rival interiste. Une performance et pas des moindres d’autant que les Milanais doivent depuis un certain oeuvrer sans leur homme fort, Zlatan Ibrahimovic. Une absence qui sur le long terme pourrait toutefois coûter cher aux pensionnaires de San Siro. Malgré cela, Paulo Maldini s’est voulu rassurant au cours d’une interview accordée à Rai 2. Il en a profité pour donner des nouvelles du fantasque Suédois, tout en évoquant les nombreuses alternatives à la disposition du coach milanais.

La suite après cette publicité

«Ibrahimovic fait face à tout de front et était en colère parce qu'il est sur le point de revenir. Mais les problèmes physiques à cette époque de Covid-19 concernent tous les joueurs, aussi parce que nous jouons tous les 3 jours. Nous avons Ibrahimovic et de nombreuses alternatives. Rebic, Leao, Colombo et Daniel ont également joué. Nous avons de jeunes joueurs en qui nous croyons, nous les laissons jouer et nous sommes premiers au classement», a ainsi expliqué le directeur technique de l'AC Milan.