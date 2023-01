Serie A : l’AC Milan giflée à domicile par Sassuolo

L’AC Milan avait l’occasion de reprendre sa deuxième place en Serie A, occupée avant cette rencontre par son rival, l’Inter Milan, vainqueur de Cremonese samedi après-midi (2-1). Pour cela, il fallait prendre les trois points à San Siro face à Sassuolo, 17e au classement mais à cinq points de la zone rouge. Pourtant, les Neroverdi ont frappé un grand coup en s’imposant, avec la manière, en terres lombardes (5-2). Une victoire importante pour les hommes d’Alessio Dionisi, notamment grâce à un grand Berardi, d’abord passeur décisif à deux reprises pour Defrel (19e) et Frattesi (22e), dans la foulée d’un but refusé à Giroud (8e).

Le Français réduisait finalement la marque trois minutes plus tard (24e), avant que Berardi ne s’offre son troisième but de la saison en championnat à la demi-heure de jeu (30e). Dans la foulée du retour des vestiaires, l’ancien Merlu Armand Laurienté aggravait la marque sur penalty (47e). Rebic voyait un deuxième but refusé à l’ACM en raison d’un hors-jeu (55e). Matheus Henrique salait un peu plus l’addition milanaise dans le dernier quart d’heure, sur une troisième offrande de Berardi (79e). Il fallait attendre Origi pour voir les Rossoneri sauver l’honneur des locaux (81e). Une défaite cuisante pour les joueurs de Stefano Pioli, qui enchaînent un troisième revers de rang toutes compétitions confondues et restent 4es de Serie A. Sassuolo gagne une place et s’éloigne des dernières places.

