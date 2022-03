Liga : un joueur de Cadiz victime de gestes racistes

En déplacement sur la pelouse de Grenade avec son équipe lundi soir (0-0), le défenseur de Cadiz Carlos Akapo a été victime de gestes racistes venant d’un spectateur. L’ Équato-Guinéen de 28 ans a été ciblé par un individu qui imitait un singe en le fixant. Le joueur a gardé son calme tandis que l’homme a été pris en flagrant délit par les caméras du stade.

Dans un communiqué Grenade « condamne fermement tout acte de racisme et n’en tolérera pas dans son stade » et annonce l’ouverture d’une enquête et que le club « prendra les mesures appropriées pour sanctionner fermement ces comportements ». La Liga a également assuré avoir l’intention de poursuivre le supporter.