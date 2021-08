OL : Marcelo, un passage compliqué mais marquant

La suite après cette publicité

Marcelo et l'Olympique Lyonnais, c'est une histoire compliquée qui a pris fin radicalement mardi. En effet, l'Olympique Lyonnais a fait part «d'un comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l'issue du match disputé à Angers (0-3).» Une altercation avec l'un de ses coéquipiers qui a conduit la direction lyonnaise à placer son défenseur central en réserve. Selon nos informations, l'OL négocie actuellement une rupture de contrat avec le Brésilien.

Tout proche d'un départ après ce dernier événement, Marcelo n'en est pas à son premier coup de sang à l'OL. Repéré au cœur de la défense du Besiktas lors d'un match aller de Ligue Europa en 2017, le Brésilien avait tapé dans l'œil de la cellule de recrutement lyonnaise et rejoignait l'OL seulement quelques mois plus tard contre un chèque de sept millions d'euros. Après une première saison relativement convaincante (49 matchs et 5 buts, toutes compétitions confondues), Marcelo avait même été prolongé jusqu'en 2021 avant que les choses ne se compliquent.

«Marcelo, dégage !»

À l'issue d'une victoire in extrémis des Lyonnais sur la pelouse du Vélodrome (3-2), en mars 2018, Marcelo était à l'origine d'une altercation avec Adil Rami, dans les derniers instants de la partie, qui s'est transformée en bagarre entre les deux Olympiques. Le Brésilien avait longuement provoqué le public marseillais en exhibant son maillot face aux tribunes. Avril 2019, c'est cette fois-ci avec ses propres supporters que les choses ont failli dégénérer. Pris à partie par les groupes de supporters lyonnais pour sa mauvaise forme du moment, le Brésilien avait répondu aux critiques au cours d'un vif échange. «Tu ne nous respectes pas. Respecte le maillot», scandait un supporter de l'OL dans des images captées par Canal +.

Après plusieurs tensions marquantes au cours de la saison 2019-20, le soir de Ligue des Champions face à Leipzig (2-2) restera dans les mémoires des supporters rhodaniens. Le déploiement d'une banderole «Marcelo dégage» accompagnée d’un âne avait particulièrement agacé Memphis Depay. Mais si le Néerlandais avait su faire preuve de calme, Marcelo avait craqué en adressant des doigts d’honneur en direction du virage nord où se trouvaient les Bad Gones. Un épisode marquant une fracture entre le défenseur central et le public lyonnais.

Pourtant, en l'absence du public, les choses semblaient s'être calmées notamment après l'épopée de l'OL lors du Final 8 de Ligue des Champions 2020, à Lisbonne. Mais au terme de performances en demi-teinte lors de la dernière saison, la nouvelle prolongation du défenseur jusqu’en juin 2023, en mars dernier, a étonné une partie des fans sur les réseaux sociaux en raison de son niveau, notamment à cause de son manque de technique et de vitesse. De plus, l'arrivée de Peter Bosz et sa volonté de reconstruire le style de jeu lyonnais n'a pas fait les affaires du joueur de 34 ans. En difficulté depuis le début de saison 2021-22, Marcelo aura vécu une après-midi catastrophique à Angers, pour ce qui semble être son dernier match avec l'OL.