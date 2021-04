OM : Jorge Sampaoli encense ses joueurs

Face à Reims, les Marseillais ont enchaîné une deuxième victoire de suite (1-3) et reste invaincu depuis le match face à Nice, le 20 mars dernier. Mais au-delà du résultat, c’est dans le contenu que les hommes de Jorge Sampaoli (61 ans) semblent proposer mieux. De quoi satisfaire l’entraîneur argentin comme il l’a expliqué en conférence de presse d’après-match.

« Est ce que c’est notre meilleure prestation à l’extérieur ? Oui, en effet. C'était un match important. Ce n'est pas évident de venir gagner ici, face à un adversaire qui restait sur une longue série de matches sans défaite à domicile. On avait besoin d'une victoire pour continuer notre série en cours. On est très content de la victoire. En plus, jouer et gagner ici, un endroit marqué par l'histoire où tant de grandes équipes ont évolué par le passé, était une fierté pour moi. (...) On essaie surtout de redonner une identité de jeu à cette équipe, de retrouver le respect de ce maillot aussi important. La clé du changement est là, on l'a observé dans l'attitude de l'équipe. On a fait un gros match, contre un gros adversaire », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par La Provence.